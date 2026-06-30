Haziran ayının son gününde Malatya genelinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi adına nöbetçi eczane sistemi devrede. Vatandaşların acil durumlarda mağduriyet yaşamaması için Malatya Eczacı Odası verilerinden hazırladığımız listede, ilçelere göre ayrılmış güncel eczane bilgilerini bulabilirsiniz. İşte 30 Haziran 2026 Salı günü (bugün) hizmet verecek Malatya nöbetçi eczaneleri...

30 HAZİRAN 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

DUYGU ECZANESİ Adres: Çöşnük Mahallesi, Atabey Sokak No: 8/2A (Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü yanı) Battalgazi / Malatya Telefon: 0422 371 12 68 Durum: 24 Saat Açık

MALATYA ECZANESİ Adres: Emeksiz Caddesi No: 90 (Kök Mobilya karşısı) Battalgazi / Malatya Telefon: 0422 321 10 64 Durum: 24 Saat Açık



Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

TARÇIN ECZANESİ Adres: Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Arkası (Ergenekon Köprüsü bitimi) Yeşilyurt / Malatya Telefon: 0422 336 46 56 Durum: 24 Saat Açık

TREND PARK ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan Nikah Sarayı, Gurmehan Balta Burger yanı Yeşilyurt / Malatya Telefon: 0537 701 66 34 Durum: 24 Saat Açık



Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczane

MENENGİÇ ECZANESİ Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85 Battalgazi / Malatya Telefon: 0422 999 10 23 Durum: 24 Saat Açık



Bu listede ki eczaneler 30 Haziran 2026 Salı günü saat 08:00 itibarıyla hizmete başlamış olup, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08:00'e kadar nöbetçi kalacaktır. İlaçların stok durumunu öğrenmek veya acil durumlarda adres teyidi almak için gitmeden önce yukarıdaki telefon numaralarından eczanelerle iletişim kurabilirsiniz.