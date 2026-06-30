Haziran ayının son gününde Malatya genelinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi adına nöbetçi eczane sistemi devrede. Vatandaşların acil durumlarda mağduriyet yaşamaması için Malatya Eczacı Odası verilerinden hazırladığımız listede, ilçelere göre ayrılmış güncel eczane bilgilerini bulabilirsiniz. İşte 30 Haziran 2026 Salı günü (bugün) hizmet verecek Malatya nöbetçi eczaneleri...
30 HAZİRAN 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ
Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler
- DUYGU ECZANESİ
- Adres: Çöşnük Mahallesi, Atabey Sokak No: 8/2A (Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü yanı) Battalgazi / Malatya
- Telefon: 0422 371 12 68
- Durum: 24 Saat Açık
- MALATYA ECZANESİ
- Adres: Emeksiz Caddesi No: 90 (Kök Mobilya karşısı) Battalgazi / Malatya
- Telefon: 0422 321 10 64
- Durum: 24 Saat Açık
Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler
- TARÇIN ECZANESİ
- Adres: Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Arkası (Ergenekon Köprüsü bitimi) Yeşilyurt / Malatya
- Telefon: 0422 336 46 56
- Durum: 24 Saat Açık
- TREND PARK ECZANESİ
- Adres: Fahri Kayahan Nikah Sarayı, Gurmehan Balta Burger yanı Yeşilyurt / Malatya
- Telefon: 0537 701 66 34
- Durum: 24 Saat Açık
Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczane
- MENENGİÇ ECZANESİ
- Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85 Battalgazi / Malatya
- Telefon: 0422 999 10 23
- Durum: 24 Saat Açık
Bu listede ki eczaneler 30 Haziran 2026 Salı günü saat 08:00 itibarıyla hizmete başlamış olup, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08:00'e kadar nöbetçi kalacaktır. İlaçların stok durumunu öğrenmek veya acil durumlarda adres teyidi almak için gitmeden önce yukarıdaki telefon numaralarından eczanelerle iletişim kurabilirsiniz.