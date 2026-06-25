Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yeni düzenleme yatağa bağımlı hastalar ile kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin tedavi süreçlerini baştan aşağı yeniledi. Yaşlanan nüfusun hızla artan bakım taleplerini karşılamayı amaçlayan sistem kamu hastanelerinde kurulacak koordinasyon merkezleri üzerinden yönetilecek.

BAŞVURULAR AİLE HEKİMLERİNE DÜŞECEK

Vatandaşlar sisteme Sağlık Bakanlığı iletişim merkezini arayarak ya da e-Nabız uygulaması üzerinden doğrudan başvurabiliyor. Hastanın kendisi veya yasal temsilcisi kayıt işlemlerini yürütebiliyor.

Sisteme girilen ilk talepleri doğrudan aile hekimleri inceliyor. Hekim onayının ardından evde sağlık hizmeti birimleri hastayı üç gün içinde evinde ziyaret ederek süreci başlatıyor. Hastanın tedavisini üstlenen doktor taburcu işlemleri sırasında bakımın süreli mi yoksa süresiz mi olacağına karar veriyor. Geçici bakıma ihtiyaç duyan hastalar bu hizmetten otuz gün boyunca yararlanıyor. Zorunlu hallerde bu süre otuz gün daha uzatılabiliyor.

HASTANELERDE ZORUNLU PALYATİF BAKIM KOTASI

Kapsamlı biçimde yeniden düzenlenen palyatif bakım hizmetleri sağlık tesislerinde yapısal bir dönüşümü zorunlu kılıyor. Bütün tesislerde yeni koordinasyon birimleri kuruluyor. Yüz ile iki yüz elli yatak kapasiteli hastaneler toplam yatak sayılarının yüzde 20'sini palyatif bakım servisine ayırmak zorunda kalıyor. Özel hastaneler bu servisleri en az beş yatak kapasitesiyle kurabiliyor.

Yoğun bakım servislerinde yatan ve iyileşme umudu bulunmayan hastalar doğrudan aynı hastanenin palyatif servisine naklediliyor.

DEVLET HASTANELERİNDE HİZMETLER ÜCRETSİZ

Bakanlığın ev ortamında sunduğu sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz yürütülüyor. Rapor düzenleme ve ilaç yazımı süreçlerindeki masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu üstleniyor. Palyatif bakım hizmetleri devlet ile şehir hastanelerinde doğrudan SGK güvencesinde tutulurken özel hastanelerdeki durum kurumun kurumsal anlaşmalarına göre değişiyor.

ON YILDA 2,7 MİLYON HASTAYA ULAŞILDI

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan köşesinde yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı. Son on yılda 2,7 milyon hastaya evde hizmet verildiğini hatırlatan Doğan sistemi şu sözlerle anlattı:

“Hastaneye gidemeyecek durumda olan, yatağa bağımlı hastaların; muayene, tahlil, tedavi gibi ihtiyaçlarının ev ortamında karşılandığı evde bakım hizmetinden 80 yaş üstü kişiler ücretsiz yararlanıyor. Palyatif bakım ise; kanser, ALS, Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkları ve ilerlemiş organ yetmezliği olan kişilerin yaşamını konforlu ve acısız hale getirmeye yönelik bakım hizmeti.”