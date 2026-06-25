Siyaset dünyasında kapalı kapılar ardında yapılan hesaplar ve kulaktan kulağa fısıldanan adaylık senaryoları konuşulurken, sokağın gerçek tercihi çok net bir tabloyu ortaya koydu. ASAL Araştırma’nın paylaştığı son veriler, alışılmış anketlerin ötesinde bir gerçeği gösteriyor.

Vatandaşlara herhangi bir liderin ismi hatırlatılmadan, önlerine seçenekler sunulmadan doğrudan "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" soruya yanıt arandı. Seçmenin kendi hafızasından verdiği yanıtlara göre şekillenen son raporda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,7’lik oranla zirvedeki yerini ve gücünü korumaya devam ediyor.

İŞTE SOKAĞIN HAFIZASINDAN ÇIKAN NET SKOR LİSTESİ

Seçmenin yönlendirme olmadan işaret ettiği liderler ve oy oranları şu şekilde sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 35,7

Yüzde 35,7 Mansur Yavaş: Yüzde 24,5

Yüzde 24,5 Ekrem İmamoğlu: Yüzde 15,3

Yüzde 15,3 Zirvedeki İki İsim Arasındaki Net Fark: Yüzde 11,2

İKİ POPÜLER İSİM ARASINDAKİ MESAFE AÇILIYOR

Listenin ve fısıltıların devre dışı kaldığı bu yarışta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24,5’lik oranla yükselişini sürdürüyor ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırıyor.

Zirvedeki bu iki popüler isim arasındaki oy farkının yüzde 11,2’ye ulaşarak çift haneleri görmesi, önümüzdeki dönemin tüm siyasi dengelerini değiştirir mi? Aynı listede, Ekrem İmamoğlu’nun ise yüzde 15,3 seviyesinde dengelendiği ve takibini sürdürdüğü dikkat çekiyor. Toplumun önüne hiçbir alternatif konulmadığında sokağın kendi hafızasından çıkardığı bu çıplak veriler, siyasetteki güç dengesini çok net bir skorla gözler önüne seriyor.