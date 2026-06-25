Sağlık politikalarının belirlenmesinde ve şehirlerin sosyal hafızasının tutulmasında hayati bir önem taşıyan resmi ölüm istatistikleri, Malatya'nın son dört yılda atlattığı zorlu süreçleri ve kronik sağlık sorunlarını gözler önüne serdi.

2022 YILI MALATYA ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ

2022 yılında Malatya genelinde toplam 4 bin 678 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin nedenlerine göre tam dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Dolaşım sistemi hastalıkları: 1.692 kişi

İyi huylu ve kötü huylu tümörler (Malign ve benign neoplazmlar): 775 kişi

Solunum sistemi hastalıkları: 624 kişi

Bilinmeyen nedenler: 349 kişi

Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları: 242 kişi

İç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar: 226 kişi

Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler: 159 kişi

COVID-19: 56 kişi

Diğer nedenler: 555 kişi

2023 YILI MALATYA ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ

6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023 yılında, Malatya'daki toplam ölüm sayısı ani bir artışla 5 bin 744’e yükseldi. Bu yılın verilerinde deprem etkisiyle "Dışsal yaralanmalar" kategorisinde devasa bir sıçrama görüldü:

Dolaşım sistemi hastalıkları: 1.707 kişi

Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler: 1.329 kişi

İyi huylu ve kötü huylu tümörler (Malign ve benign neoplazmlar): 723 kişi

Solunum sistemi hastalıkları: 648 kişi

Bilinmeyen nedenler: 307 kişi

Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları: 246 kişi

İç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar: 240 kişi

COVID-19: 5 kişi

Diğer nedenler: 539 kişi

2024 YILI MALATYA ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ

2024 yılında kentteki ölüm sayıları yeniden düşüşe geçerek toplam 4 bin 394 olarak kayıtlara geçti. Pandemi etkisinin tamamen silindiği bu yılın verileri şöyle sıralandı:

Dolaşım sistemi hastalıkları: 1.503 kişi

İyi huylu ve kötü huylu tümörler (Malign ve benign neoplazmlar): 777 kişi

Solunum sistemi hastalıkları: 562 kişi

Bilinmeyen nedenler: 306 kişi

Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler: 231 kişi

İç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar: 229 kişi

Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları: 212 kişi

COVID-19: 0 kişi (-)

Diğer nedenler: 574 kişi

2025 YILI MALATYA ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz 2025 yılında Malatya'da toplam 4 bin 527 can kaybı yaşandı. Kanser/tümör kaynaklı ölümlerin son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bu dönemin tam dökümü şu şekildedir:

Dolaşım sistemi hastalıkları: 1.565 kişi

İyi huylu ve kötü huylu tümörler (Malign ve benign neoplazmlar): 846 kişi

Solunum sistemi hastalıkları: 477 kişi

Bilinmeyen nedenler: 423 kişi

İç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar: 246 kişi

Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları: 233 kişi

Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler: 188 kişi

COVID-19: 0 kişi (-)

Diğer nedenler: 549 kişi

KENTTEKİ EN BÜYÜK SAĞLIK TEHDİDİ KALP-DAMAR HASTALIKLARI VE TÜMÖRLER

Malatya'da açıklanan 4 yıllık veriler incelendiğinde, ani dışsal faktörler (2023 depremi gibi) haricinde kentteki en büyük sağlık tehdidinin kalp-damar hastalıkları (dolaşım sistemi) ve giderek tırmanışa geçen tümör (kanser) vakaları olduğu görülüyor. Özellikle 2025 yılında tümör kaynaklı ölümlerin 846'ya ulaşması, kentteki halk sağlığı politikalarında kanser taramaları ve erken teşhis çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.