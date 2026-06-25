Siyah-beyazlı kulüp yeni sezon planlaması çerçevesinde iç transfer görüşmelerini hızlandırdı. Altyapıdan yetişen yirmi beş yaşındaki file bekçisinin İstanbul'daki geleceği henüz netleşmedi. Yönetim, mukavelesi birkaç gün içinde tamamlanacak olan oyuncudan gelecek kararı bekliyor.

AVRUPA KULÜPLERİ SIRAYA GİRDİ

Uzun yıllardır Beşiktaş kalesini koruyan yetenekli ismin transfer rotası genişliyor. Sekiz yıllık aranın ardından yeniden LaLiga'ya yükselen Deportivo de La Coruna, tecrübeli eldiveni listesine ekledi. Oyuncunun durumu yalnızca İspanya ile sınırlı kalmıyor. İngiltere Premier Lig biletini alan Hull City ile İspanya birinci liginden düşen Girona, kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Arap Yarımadası'ndaki bazı takımlar da oyuncu için resmi teklif hazırlıkları yürütüyor. Ersin ise kariyerini Avrupa kıtasında sürdürmeye sıcak bakıyor.

YENİ SEZON KALECİ ROTASYONU BEKLİYOR

Beşiktaş yönetimi, kaledeki yeni sezon yapılanmasını doğrudan bu karara bağladı. Siyah-beyazlıların planlaması, oyuncunun vereceği kesin yanıta göre şekillenecek.

Genç kaleci geride bıraktığımız futbol sezonunda siyah-beyazlı formayı otuz iki kez giydi. Çıktığı karşılaşmaların onunda kalesini gole kapatmayı başardı. Kalan maçlarda toplam otuz dört gol yedi.

Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Ersin, kulüpte geçirdiği süre boyunca önemli başarılara ortak oldu. Kariyerinde bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.