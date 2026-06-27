Malatyalı vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bugün de nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Merkez ve Eski Malatya’da belirlenen eczaneler, 24 saat boyunca vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olacak.

MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

Kübra Bakan Eczanesi

Adres: Çevre Yolu üzeri, Matim karşısı, Osmanlı Plaza altı, Akpınar Mahallesi No:123/A

Telefon: 0422 322 76 48 – 0535 309 55 55

24 saat açık

Emeksiz Eczanesi

Adres: Eski Verem Savaş Dispanseri karşısı, Üst Emeksiz

Telefon: 0422 325 25 27

24 saat açık

Kurnazlar Eczanesi

Adres: İstasyon Caddesi (Tren Garı yanı)

Telefon: 0505 190 44 31

24 saat açık

Malatya Büyük Eczanesi

Adres: Ankara Asfaltı 6. Km, Gözde Akademi Hastanesi arkası No:3

Telefon: 0507 707 44 00

24 saat açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANESİ

Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Eski Malatya Semt Polikliniği karşısı

Telefon: 0534 686 37 03

24 saat açık

Malatya'da nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ve acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24 saat hizmet verecek. Yetkililer, olası yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların eczaneye gitmeden önce telefonla iletişime geçerek bilgi almalarının faydalı olacağını belirtiyor.