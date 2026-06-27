Malatyalı vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bugün de nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Merkez ve Eski Malatya’da belirlenen eczaneler, 24 saat boyunca vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olacak.
MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER
Kübra Bakan Eczanesi
Adres: Çevre Yolu üzeri, Matim karşısı, Osmanlı Plaza altı, Akpınar Mahallesi No:123/A
Telefon: 0422 322 76 48 – 0535 309 55 55
24 saat açık
Emeksiz Eczanesi
Adres: Eski Verem Savaş Dispanseri karşısı, Üst Emeksiz
Telefon: 0422 325 25 27
24 saat açık
Kurnazlar Eczanesi
Adres: İstasyon Caddesi (Tren Garı yanı)
Telefon: 0505 190 44 31
24 saat açık
Malatya Büyük Eczanesi
Adres: Ankara Asfaltı 6. Km, Gözde Akademi Hastanesi arkası No:3
Telefon: 0507 707 44 00
24 saat açık
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANESİ
Arı Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Eski Malatya Semt Polikliniği karşısı
Telefon: 0534 686 37 03
24 saat açık
Malatya'da nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ve acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24 saat hizmet verecek. Yetkililer, olası yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların eczaneye gitmeden önce telefonla iletişime geçerek bilgi almalarının faydalı olacağını belirtiyor.