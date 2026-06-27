Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresini kapsayan son hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle önemli uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle gün içerisinde sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, vatandaşların sıcak çarpmasına karşı da dikkatli olması tavsiye ediliyor.

RÜZGAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rapora göre rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği, zamanla hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yer yer ise rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği ve hızının 60 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile benzeri olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması istendi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık 32 derece

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 32 derece

Arapgir: Az bulutlu ve açık 28 derece

Arguvan: Az bulutlu ve açık 29 derece

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 33 derece

Darende: Az bulutlu ve açık 30 derece

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 30 derece

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 34 derece

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 28 derece

Kale: Az bulutlu ve açık 33 derece

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 27 derece

Pütürge: Az bulutlu ve açık 32 derece

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 35 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 33 derece.