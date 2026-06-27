Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresini kapsayan son hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle önemli uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle gün içerisinde sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, vatandaşların sıcak çarpmasına karşı da dikkatli olması tavsiye ediliyor.
RÜZGAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Rapora göre rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği, zamanla hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yer yer ise rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği ve hızının 60 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.
Yapılan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile benzeri olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması istendi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Az bulutlu ve açık 32 derece
Akçadağ: Az bulutlu ve açık 32 derece
Arapgir: Az bulutlu ve açık 28 derece
Arguvan: Az bulutlu ve açık 29 derece
Battalgazi: Az bulutlu ve açık 33 derece
Darende: Az bulutlu ve açık 30 derece
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 30 derece
Doğanyol: Az bulutlu ve açık 34 derece
Hekimhan: Az bulutlu ve açık 28 derece
Kale: Az bulutlu ve açık 33 derece
Kuluncak: Az bulutlu ve açık 27 derece
Pütürge: Az bulutlu ve açık 32 derece
Yazıhan: Az bulutlu ve açık 35 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 33 derece.