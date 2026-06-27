Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelâmı olduğu için okunurken ve dinlenirken saygı ve edeple hareket edilmesi büyük önem taşıyor. Ancak vatandaşların sıkça sorduğu "Yatarak Kur'an okunur mu?" sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu açıklık getirdi.

Kurulun değerlendirmesine göre, Kur'an-ı Kerim okunurken veya dinlenirken asıl olan, Allah'ın kelamına karşı saygılı davranmaktır. Bu nedenle edebe riayet edildiği ve saygısızlık anlamı taşımadığı sürece ayakta, oturarak, yan üstü yatarak veya uzanarak Kur'an-ı Kerim okumakta ve dinlemekte dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

KUR'AN-I KERİM'DE DE İŞARET EDİLİYOR

Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ı her hâlükârda zikreden müminler övülerek şöyle buyrulmaktadır:

"Onlar ayakta iken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar." (Âl-i İmrân, 3/191)

Bu ayet, Allah'ı anmanın ve ibadet bilincinin yalnızca belirli bir duruşla sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır.

HZ. PEYGAMBER'İN UYGULAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında, Hz. Âişe'den (r.a.) rivayet edilen hadisler de hatırlatılıyor. Rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a.s.), zaman zaman yan üstü uzanmış hâlde Kur'an-ı Kerim okumuştur. Bu rivayetler, Buhârî, Ebû Dâvûd ve İbn Mâce gibi güvenilir hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu nedenle, Kur'an okunurken veya dinlenirken önemli olan bedenin pozisyonundan ziyade, Allah'ın kelamına gösterilen hürmet ve saygıdır.

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