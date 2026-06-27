Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya narkotikten nokta atışı: 2 şahıs, 2 adres ve tam 3 bin 892 adet!
Malatya narkotikten nokta atışı: 2 şahıs, 2 adres ve tam 3 bin 892 adet!
İçeriği Görüntüle

Malatya'da Geceyi Silah Sesleri Böldü 1 Yaralı (2) Malatyahaber

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi’nde, MalatyaPark AVM yanında bulunan rezidansların alt kısmındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu A.D. isimli şahıs sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Malatya'da Geceyi Silah Sesleri Böldü 1 Yaralı (3) Malatyahaber

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı A.D., ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde bir adet boş tüfek kartuşu ile bir adet bıçak bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Malatya'da Geceyi Silah Sesleri Böldü 1 Yaralı (4) Malatyahaber

Olayın ardından araçla kaçtığı belirlenen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: MHA