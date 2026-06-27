Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi’nde, MalatyaPark AVM yanında bulunan rezidansların alt kısmındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu A.D. isimli şahıs sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı A.D., ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde bir adet boş tüfek kartuşu ile bir adet bıçak bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayın ardından araçla kaçtığı belirlenen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.