Haberler.com'un haberine göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan yeni düzenlemeyle, kriterlere uygun araç içi aksesuarlar ve ses sistemleri yasal olarak serbest bırakıldı.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki köklü değişiklikler tamamlanarak Cumhurbaşkanlığı onayına gönderildi. Geçtiğimiz şubat ayında TBMM'de kabul edilen yeni Trafik Kanunu’nun ardından uygulama yönetmeliğinin çıkmaması sahada büyük bir kafa karışıklığına ve cezai kaosa neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı görevini devraldıktan sonra tepki çeken uygulamaları askıya alan Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan yeni mevzuat, "yasakçı" zihniyet yerine trafik güvenliğini ve vatandaşın konforunu esas alan net standartlar getirdi.

TELEFON TUTUCU, KAMERA VE DİKİZ AYNASI AKSESUARLARI ARTIK SERBEST

Haberler.com'un edindiği bilgilere göre, yeni yönetmelikle birlikte günlük hayatı kolaylaştıran pratik çözümler yasal güvence altına alındı. Direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular açıkça istisna kapsamına alındı. Böylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı hukuken tescillendi. Ayrıca fabrika çıkışlı orijinal ekranlar ve dikiz aynasına asılan kokular da cezai işlem dışı bırakıldı.

SES SİSTEMLERİNE "MÜZİK KEYFİ" STANDARDI VE CEZA ŞARTI

Araç içi modifiyeli ses sistemlerinde yaşanan standart belirsizliği de yenilikçi bir yaklaşımla çözüme kavuşturuldu. Yeni dönemde, araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulması yasal olarak serbest kılındı.

Denetim mekanizmasını tamamen objektif kriterlere oturtan düzenlemeyle, bir araca ses sisteminden dolayı ceza kesilebilmesi için şu iki şart aranacak:

Sesin araç dışına taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması,

Bu durumun trafik ekiplerince somut bir şekilde kayıt altına alınması.

Ayrıca ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde (M2 ve M3 sınıfı) yolcuların seyahat konforu için koltuklara, mutfak ünitelerine veya ayırma duvarlarına yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü ekranların kullanımı da serbestliğini korudu.