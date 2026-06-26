Malatya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü boyunca vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. Merkez ve Eski Malatya'da belirlenen eczaneler, 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.

Fırat Eczanesi

Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Servisi altı, eski kapalı yüzme havuzu karşısı, Gündoğdu Caddesi, Zafer Mahallesi No:37/B

Telefon: 0422 325 22 00

24 saat açık

Kernek Eczanesi

Adres: Fuzuli Caddesi, Fırat İlköğretim Okulu yukarısı No:82/A, Battalgazi

Telefon: 0422 323 50 99

24 saat açık

Gülsüm Eczanesi

Adres: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı, üst geçit altı No:4/A

Telefon: 0542 131 47 44

24 saat açık

Gündüzbey Eczanesi

Adres: Gündüzbey Mahallesi, İsmet Paşa (Turgut Özal) Caddesi No:39/2, Gündüzbey Sosyal Tesisleri karşısı

Telefon: 0553 854 42 44

24 saat açık

Menengiç Eczanesi

Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85, Battalgazi

Telefon: 0422 999 10 23

24 saat açık

Malatya'da nöbetçi eczaneler, gece saatleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İlaç temin etmeden önce yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline karşı eczanelerle telefon üzerinden iletişime geçilmesi öneriliyor.