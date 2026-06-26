Malatya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü boyunca vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. Merkez ve Eski Malatya'da belirlenen eczaneler, 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.
Fırat Eczanesi
Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Servisi altı, eski kapalı yüzme havuzu karşısı, Gündoğdu Caddesi, Zafer Mahallesi No:37/B
Telefon: 0422 325 22 00
24 saat açık
Kernek Eczanesi
Adres: Fuzuli Caddesi, Fırat İlköğretim Okulu yukarısı No:82/A, Battalgazi
Telefon: 0422 323 50 99
24 saat açık
Gülsüm Eczanesi
Adres: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı, üst geçit altı No:4/A
Telefon: 0542 131 47 44
24 saat açık
Gündüzbey Eczanesi
Adres: Gündüzbey Mahallesi, İsmet Paşa (Turgut Özal) Caddesi No:39/2, Gündüzbey Sosyal Tesisleri karşısı
Telefon: 0553 854 42 44
24 saat açık
Menengiç Eczanesi
Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85, Battalgazi
Telefon: 0422 999 10 23
24 saat açık
Malatya'da nöbetçi eczaneler, gece saatleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İlaç temin etmeden önce yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline karşı eczanelerle telefon üzerinden iletişime geçilmesi öneriliyor.