İslam dininde temel ilke, insana maddi veya manevi yönden zarar veren şeylerin haram, faydalı ve temiz olanların ise helal kabul edilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de insanların helal ve temiz rızıklardan yemesi emredilirken, leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların haram olduğu belirtilmektedir. Ayrıca deniz avının helal kılındığı da açıkça ifade edilmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasına göre deniz ürünlerinin hükmü mezheplere göre farklılık gösterebiliyor:

Balık Türleri: Bütün İslam âlimlerine göre balık çeşitlerinin tüketilmesi helaldir.

Hanefî Mezhebine Göre: Balık dışındaki deniz ürünleri, habis (pis) kabul edildiği için helal görülmemektedir.

Mâlikî ve Hanbelî Mezheplerine Göre: Deniz hayvanlarının büyük bölümü helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı deniz hayvanlarının yenmesi caiz değildir.

Şâfiî Mezhebine Göre: Kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hem suda hem karada yaşayabilen veya zararlı kabul edilen canlılar helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, karides ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin tüketilmesi helaldir.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an ve Sünnet'te yenmesi kesin olarak haram olduğu belirtilen hayvanların sayısının sınırlı olduğunu, açık hüküm bulunmayan bazı deniz ürünleri konusunda ise İslam âlimleri arasında farklı görüşlerin bulunduğunu hatırlatıyor. Bu çerçevede yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi ürünlerin üretimi ve tüketimi, İslam âlimlerinin bir kısmına göre helal kabul edilmektedir.

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