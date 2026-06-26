Mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Vali Yavuz, güçlü bir toplumun ve müreffeh bir geleceğin ancak nitelikli bir eğitimle inşa edilebileceğini vurguladı.

Vali Seddar Yavuz’un karne günü mesajı şöyle:

“Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlamasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Eğitim; güçlü bir toplumun, müreffeh bir geleceğin ve kalkınmış bir ülkenin temel taşıdır. Bu bilinçle, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmaları için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sevgili öğrencilerimiz: Bir yıl boyunca gösterdiğiniz gayret ve özveriden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yaz tatilini sadece dinlenme dönemi olarak değil, aynı zamanda kendinizi geliştireceğiniz, kitaplarla dostluğunuzu artıracağınız, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere zaman ayıracağınız verimli bir fırsat olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum.

Kıymetli öğretmenlerimiz: Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz nesillerin yetişmesinde üstlendiğiniz kutsal görev ve göstermiş olduğunuz fedakârlık için her birinize teşekkür ediyorum. Bilgi ve tecrübelerinizle öğrencilerimizin hayatlarına yön vermeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum.

Değerli velilerimiz: Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda sergilediğiniz ilgi, destek ve iş birliği için teşekkür ediyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmenizi diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili temenni ediyorum.”