Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunun 24 Haziran 2026 tarihli oturumunda yapılan seçimlerin ardından, Metin Yener’in Sayıştay Başkanlığı görevine seçildiğine dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi. Kararda, seçimin ilgili kanun maddeleri ve usuller çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Resmi Gazete’nin 26 Haziran 2026 tarihli ve 33292 sayılı nüshasında yayımlanan 1488 sayılı TBMM kararında, seçimin yasal dayanaklarına yer verildi. Kararda; 03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24.06.2026 tarihli 106'ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener'in Sayıştay Başkanlığına seçildiği resmi olarak kayda geçirilmiş oldu.