BUSABAH TV YouTube kanalında yayınlanan, Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un moderatörlüğünü yaptığı Bakış Açısı programına konuk olarak katılan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve Busabah Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ile gazeteci Necdet Akboğa, önemli ifadelerde bulundu.

“TSO CUMHURİYETLE AYNI YAŞTA”

Bilindiği üzere Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında önümüzdeki aylarda bir seçim yapılacak. Bir hazırlık süreci yaşanıyor; kimler aday olacak, hangi isimler konuşulacak, kulislerde ne var? Konuya ilişkin önemli ifadelerde bulunan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tam 103 yaşında, Cumhuriyetle aynı yaşta. Oğuzhan Sadıkoğlu’yla birlikte 14 başkan gelmiş. 30 tane meslek grubu var. Aslında başkanını seçmiyor seçimde. Komitelerde üçer kişi var. O her komite kendi alanında gidiyor. Onlar kazanıyor. Onlar da başkanı seçiyor. Meclis üyeleri de başkanı seçiyor. 2022 yılında 23'e 7 Oğuzhan Sadıkoğlu bu yarışı kazandı, başkanlık yarışını. Toplam 30'dan 23'ünü almış yani” sözlerine yer verdi.

“AKİF BAŞTÜRK YANLIŞ TERCİHTİ”

TSO’nun üye sayısına değinen Başkan Aydın,

“Ben o zaman da söylüyordum, Akif Baştürk bir defa yanlış tercihti. Ağır sanayici, Malatya'ya katma değer ayrı ama Malatya biraz nasıl söyleyeyim, aşırı kodamanları sevmiyor. ‘Aşırı büyük sermaye sahipleri Malatya'ya sahip çıkmıyor’ algısı var. O yüzden onlara karşı bir tavır var. Gerçekten öyle. Yani belli sanayicilere, belli Malatya'nın ailelerine bir tavır var. Doğrudur, değildir ama öyle bir şey var. Zaten onu da bildikleri için aslında bir şeye aday olmazlar. Ama 2022 yılında Akif Baştürk aday oldu. Ama yani orada Organize Sanayi’dekileri tanımakla olmuyor. Malatya'nın bakın ilk 30 üyeyle başlamış 103 yıl önce. Bugün 10.600 üyesi var. Yani 10.600 şirket temsilcisi oy kullanıyor, az değil bu”

ifadelerini kullandı.

“CİROSU AYLIK 500 TL OLAN DA 1 MİLYON LİRA OLAN DA AYNI OYU KULLANIYOR”

“Bugün bir fabrika sahibiyle atıyorum cirosu aylık 500.000 TL, 500 TL, 1 milyon lira olan bir de aynı oyu kullanıyor. Tabii Ticaret Sanayi Odası çok geniş alanı kapsıyor ekonomide” diyen Mehmet Aydın,

“Ama ben bugüne döneceğim. İşte bugün Mahmut Boyraz ikinci aday olarak çıktı ve çalışıyorlar. Mahmut Boyraz aday. Bu basına yansıdı mı yansımadı mı bilmiyorum ama şimdiye kadar aday. Onlar da komitelerini, meclis üyelerini belirliyorlar, çalışıyorlar ki düne kadar Oğuzhan Sadıkoğlu’yla birlikte olan insanlar bugün Mahmut Boyraz’la birlikte hareket ediyorlar. Akif Baştürk aday olduğunda Mahmut Boyraz da Oğuzhan Sadıkoğlu’nu destekliyordu. Onlarla birliktelerdi. Yani oradan belli bir kitle ayrıldı. Onlar aday oldu. Akif Baştürk zamanında olanlar da destek veriyorlar. Ciddi olarak çalışıyorlar. Bak ben Akif Baştürk'ün çalıştığı dönemde çok ciddi bir çalışma görmüyordum. Bir algı vardı ama bir çalışma yoktu”

sözlerini kaydetti.

“OĞUZHAN SADIKOĞLU'NUN İŞİ ÇOK ZOR”

Mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun işinin zor olduğunu ifade eden Aydın,

“Ben Oğuzhan Sadıkoğlu'nun işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Oğuzhan Sadıkoğlu benim 30-35 yıllık dostum. Mahmut Boyraz’ı da tanırım siyaset yaptığı dönemde. Yani çok çekişmeli bir maç olacak. Bu gözüküyor: Çok çekişmeli bir maç olacak”

dedi.

“SADIKOĞLU'NUN O DÖNEM AVANTAJLARI VARDI AMA…”

Eski dönemde Sadıkoğlu’nun avantajlarının artık kalmadığını ifade eden Başkan Mehmet Aydın,

“Oğuzhan Sadıkoğlu'nun o dönem avantajları vardı. Selahattin Gürkan’la Bülent Tüfekci’nin müdahil olması diğer siyasetçilerin de Oğuz Sadıkoğlu'na direkt olsun, en direkt olsun destek vermesine neden oldu. Yani bir arada destek verdiler. Yani muhalefette Veli Ağbaba’dan tut Mehmet Fendoğlu'na kadar… Belli cemaatler de destek verdi. Bugün Veli Ağbaba'nın durumu ortada. Yarın ne getirir bilmem. Selahattin Gürkan, Bülent Tüfenkci yok. Oğuzhan Sadıkoğlu oradan iyi bir hikaye çıkardı. O sermaye sahipleri, o toplumu bildiği için bugün o yok. Tamam mı? Bugün Oğuzhan Sadıkoğlu depremden sonra ne yapmış ise onun karşılığını alacak. Bak iyi çalışmış ise onun karşılığını alacak. Çalışmamışsa onun karşılığını alacak. Benim göz gözlemim, tahminim bu. Yani çekişmeli olacak. Oğuzhan Sadıkoğlu bir küskünler ordusu bıraktı”

diye konuştu.