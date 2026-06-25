Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.22’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 9.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı depremi değerlendiren yerbilimciler, sarsıntının bölgedeki fay hareketliliği kapsamında beklenen ve normal kabul edilen bir artçı deprem olduğunu vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli Profesör Dr. Osman Bektaş, “Malatya Battalgazi depremi Mw 4.0 büyüklüğü, hasar oluşturabilecek bir depremden ziyade hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olabilecek bir depremdir. 9 km civarındaki derinlik, enerjinin yüzeye daha yakın hissedilmesine yol açar” dedi.

“5.6'LIK DEPREMİN ARTÇISI”

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, “Battalgazi (Malatya) Tanışık civarında, Kavaktepe-Yeşilyurt fay zonunun Kale parçasının GB ucunda: 4.0'lık bir #deprem oldu. Aynı yerde 20.05.2026 günü M5.6 olmuştu. Bu deprem 5.6'lık depremin artçısı durumunda. Anormal bir durum gözükmüyor” sözlerine yer verdi.

“TANIMSIZ FAYA YAKIN OLDU”

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen de, “Tanışık Battalgazi Malatya’da DAF'ın Pütürge segmentinin 17 km kuzeybatısında 22 km uzunluğundaki tanımsız fayın 5 km güneyinde 4,0 Mw büyüklüğünde artçı deprem olmuştur. 6-6,5 Mw büyüklüğüne kadar olan artçı depremler bölge için normaldir” ifadelerini kullandı.