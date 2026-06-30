Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakınını kaybeden Türk vatandaşlarına yönelik başlatılan "Vefat Yardımı" programı kapsamında, hak sahibi hanelere tek seferlik maddi destek sağlanıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE HAK SAHİPLİĞİ NASIL BELİRLENİYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), vatandaşların mağduriyet yaşamaması için süreci yakından takip ediyor. Sistem, bulundukları yerdeki belediyelerden her hafta düzenli olarak alınan vefat listeleri üzerinden işliyor. Bütünleşik Sistemde kayıtlı olan ve halihazırda sosyal yardım alan haneler otomatik olarak tespit edilerek, vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına ödeme çıkarılıyor.

Ancak vatandaşların belediye listelerini bekleme zorunluluğu bulunmuyor. Yakınlarını kaybeden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk vatandaşları, gerekli belgelerle doğrudan başvuru yaparak da süreci hızlandırabiliyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE YARDIM TUTARI

Doğrudan yapılacak başvurularda vatandaşlardan yalnızca iki temel evrak talep ediliyor:

Kimlik Belgesi

Kişi kendi başvuru yapacaksa vefat eden yakınına ait Ölüm Belgesi

Gerekli şartları taşıyan ve başvurusu onaylanan kişilere, acil ihtiyaçlarını karşılamaları adına tek seferlik olmak üzere 4.421,00 TL tutarında Vefat Yardımı ödemesi gerçekleştiriliyor.

BİLGİ VE İLETİŞİM KANALLARI

Vefat Yardımı programına dair merak edilen tüm detaylara ve güncel duyurulara Bakanlığın Ana Sayfası ile Sıkça Sorulan Sorular bölümünden ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, her türlü soru ve destek talepleri için Alo 183 ve Alo 144 hatları üzerinden kurumsal destek alabiliyorlar.

Bakanlık bünyesinde hizmet veren AİLEM İletişim Merkezi, Koruyucu Aile birimi ve Aile ve Nüfus On Yılı projelerine dair bilgilendirmeler de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Ayrıca toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun yönlendirmesiyle Darülaceze bağış sayfası üzerinden de yardımlaşma ağlarına destek olabiliyorlar.