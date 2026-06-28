Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarından sızan son bilgilere göre; Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması düşünülmüyor. Bakanlık bünyesinde ara zamla ilgili yürütülen herhangi bir resmi ya da gayriresmi çalışma bulunmuyor.

Ekonomi çevreleri, pandemi döneminde yüksek enflasyon nedeniyle hayata geçirilen yılda iki zam uygulamasının geride kaldığını vurguluyor. Olağanüstü bir yasal düzenleme veya ani bir politika değişikliği yapılmadığı sürece, asgari ücret yasada belirtildiği gibi yılda sadece bir kez belirlenmeye devam edecek. Bu da mevcut asgari ücretin aralık ayındaki komisyon toplantılarına kadar değişmeyeceğini gösteriyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET, BRÜT VE İŞVERENE MALİYETİ)

Yılbaşında belirlenen ve 2026 yılı boyunca geçerli olması planlanan asgari ücretin güncel rakamları şu şekilde:

Net Asgari Ücret: 28 bin 75 TL 50 Kuruş

Brüt Asgari Ücret: 33 bin 30 TL

İşverene Aylık Toplam Maliyeti: 40 bin 874 TL 63 Kuruş

İşveren maliyetinin detaylarına bakıldığında; brüt ücrete ek olarak 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ve 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi yer alıyor. Öte yandan devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteği de bu dönem için 1270 lira olarak uygulanıyor.

SENDİKALARDAN YAPISAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Asgari ücretin alım gücü tartışmaları sürerken, işçi sendikalarından da dikkat çeken çıkışlar geliyor. Son olarak HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut işleyişine değinerek, "Komisyonun yapısının TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşçi kesimi komisyonda daha geniş bir temsil gücü isterken, hükümet kanadı enflasyonla mücadele programı kapsamında sıkı para politikasını korumakta kararlı görünüyor.

Herhangi bir ara zam kararı çıkmaması durumunda, yeni asgari ücret artışı ancak Ocak 2027 dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek.