Türk yarışçılık tarihinin en büyük, en prestijli ve en heyecan verici günü geldi çattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen, Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl tam 100. kez start alıyor. Asırlık bu büyük gurur, hem yarışseverler hem de safkan sahipleri için unutulmaz anlara sahne olacak. Peki, 2026 Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bu tarihi koşuda hangi atlar piste çıkacak ve büyük ödül ne kadar? İşte dev derbiye dair merak edilen tüm detaylar...

2026 GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü yani bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının ömürlerinde sadece bir kez katılabildiği bu tarihi mücadele, Kanal D ve Spor Smart ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yarışseverlerle buluşacak.

TARİHİ YARIŞTA TARİHİ İKRAMİYE: TAM 141 MİLYON LİRA!

Asırlık koşunun 100. yılına yakışır şekilde bu yıl ödül miktarları da rekor seviyeye ulaştı. Pisti birinci sırada tamamlayacak tayın sahibi, sadece birincilik ikramiyesi olarak 50 milyon lira kazanacak. Yarışta ikinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon ve beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ödenecek.

Ancak büyük şampiyonu bekleyen ödül bununla sınırlı değil! Kazanan safkanın sahibi; birincilik ikramiyesinin yanı sıra 100. Yıl Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık devasa bir gelirin sahibi olacak. Eğer kazanan atın sahibi aynı zamanda o atın yetiştiricisi ise, yetiştiricilik primi de eklenerek bu ödül tam 141 milyon 870 bin liraya kadar yükselecek.

100. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞACAK ATLAR VE JOKEYLERİ

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun 2 bin 400 metrelik çim pistinde gerçekleştirilecek bu zorlu mücadelede, birbirinden güçlü 22 safkan İngiliz tayı start alacak. Bu tarihi günde birincilik için ter dökecek safkanlar ve jokeyleri şu şekilde sıralanıyor:

1 numaralı Aimus Liberatus, Özcan Yıldırım idaresinde sahne alacak.

2 numaralı Almighty Esprit, Salih Çelik ile birincilik arayacak.

3 numaralı Anshba, Ayhan Kurşun yönetiminde start alacak.

4 numaralı Ballad King, tecrübeli jokey Akın Sözen ile piste çıkacak.

5 numaralı Bay Nalçakan, usta jokey Halis Karataş ile devleşecek.

6 numaralı Brando, Eray Çizik idaresinde şansını deneyecek.

7 numaralı Ersele Beyi, Ercan Çankaya ile galibiyet kovalayacak.

8 numaralı Goldrakhan, M. Mir Bilgin ile yarışacak.

9 numaralı Jazz Runner, F. Rüstem Bebek idaresinde start alacak.

10 numaralı Joyful Forever, Selim Kaya ile sahada olacak.

11 numaralı Kralın Dansı, Hışman Çizik yönetiminde birincilik hedefliyor.

12 numaralı Mandrake, Müslüm Çelik ile finişi ilk sırada geçmeye çalışacak.

13 numaralı Massimo Supremo, Erhan Aktuğ ile kamçı vuracak.

14 numaralı Metal Heart, Mert Ali Solmaz idaresinde koşacak.

15 numaralı Mucho Bueno, son dönemin formda ismi Vedat Abiş ile start alacak.

16 numaralı Rabovo, Ahmet Çelik ile zafere uzanmak isteyecek.

17 numaralı Silent Treatment, Mehmet Akyavuz idaresinde piste çıkacak.

18 numaralı The Real One, M. Salih Çelik yönetiminde mücadele edecek.

19 numaralı Upamecano, Gökhan Kocakaya ile kupayı hedefleyecek.

20 numaralı Whizbang, deneyimli jokey Sadettin Boyraz ile şans arayacak.

21 numaralı Jaehaera, Ali Yıldız idaresinde dişi tay olarak sahne alacak.

22 numaralı Neuro Math ise Mehmet Kaya yönetiminde start alacak.

GAZİ KOŞUSU’NUN UNUTULMAZ REKORLARI

Asırlık geçmişiyle her yılı ayrı bir destan olan Gazi Koşusu'nda kırılması güç rekorlar bulunuyor:

Efsanevi Rekor Bold Pilot'ta: 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın bindiği efsane safkan Bold Pilot, 2.26.22'lik derecesiyle Gazi Koşusu tarihinin hala en hızlı atı unvanını elinde bulunduruyor.

En Çok Kazanan Jokey: Mümin Çılgın; Helene De Troia, Apaçi, Nadas, Dr. Seferof, Dersim, Uğurtay, Hafız, Top Image ve Abbas isimli safkanlarla toplamda 9 kez bu kupayı kaldırarak tarihe geçti.

Ahmet Çelik’in İnanılmaz Serisi: Aktif jokeyler arasında 8 galibiyetle zirvede olan Ahmet Çelik, 2015-2021 yılları arasında üst üste 7 kez Gazi Koşusu kazanarak kırılması imkansıza yakın bir rekora imza attı.

En Başarılı Eküri: Yarışçılığımızın köklü ekürilerinden Eliyeşil Ekürisi, Darling'den Popular Demand'e uzanan süreçte toplam 13 kez Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşayarak bu alandaki liderliğini koruyor.