Malatya’nın dünyaca ünlü, coğrafi işaret tescilli altın yumurtası kayısıda büyük gün geldi çattı. Bölgede etkili olan yağışlı günlerin yerini yakıcı güneşe bırakmasıyla birlikte, kayısı bahçeleri adeta sarıya boyandı. Son iki yıldır don ve olumsuz hava şartları nedeniyle ürüne hasret kalan çiftçiler, bu yılki yüksek rekolte beklentisiyle bahçelerin yolunu tuttu. Sezonun ilk hasat müjdesi ise Malatya’nın sınır komşusu Elazığ’ın Baskil ilçesinden geldi.

Malatya kayısısı ile aynı aroma, lezzet ve kaliteye sahip olan Baskil kayısısı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Yağışların ardından bereketli bir sezon geçireceklerini belirten çiftçiler, hummalı bir çalışma içine girdi.

BAHÇEDEN TEZGAHA: ALTIN TANELERİNİN ZORLU SERÜVENİ

Güneşin ilk ışıklarıyla başlayan hasat, sofralarımıza gelene kadar büyük bir emek ve sabır sürecinden geçiyor. İşte kayısının adım adım o zorlu serüveni:

Dalından Kasaya: Olgunlaşan kayısılar büyük bir titizlikle dallardan toplanarak kasalara yerleştiriliyor ve traktörlerle islim damlarına taşınıyor.

İslim ve Kükürtleme: Rengini ve dayanıklılığını koruması için kükürtleme (islim) işlemine alınan kayısılar, bir gün boyunca bu özel odalarda bekletiliyor.

Güneşle İlk Buluşma: İslimden çıkan kayısılar, geniş brandaların üzerine serilerek yaklaşık iki gün boyunca güneşi altında kurumaya bırakılıyor.

Patik Mesaisi (Çekirdek Çıkarma): Güneşte hafifçe kıvam alan kayısılar yeniden toplanarak çekirdeklerinden ayrılıyor. Bölgede "patik" olarak adlandırılan bu işlemde sıkı bir kalite kontrolü yapılıyor:

Birinci Sınıf: Büyük, temiz ve pürüzsüz kayısılar özel kasalara,

İskarta ve Yaralı: Hasarlı veya parçalanmış olanlar ayrı kasalara,

Ufaklıklar: Boyut olarak küçük ama temiz olanlar ise farklı bir bölüme ayrılıyor.

Son Kurutma ve Çir Olma Zamanı: Çekirdeğinden ayrılan kayısılar, son bir kez daha güneşe seriliyor. 3 gün boyunca kuruyan ve halk arasında "çir" vasfını kazanan altın taneleri, depolardaki yerini alarak tüm dünyaya ihraç edilmek üzere satışa hazır hale getiriliyor.

Bölge ekonomisinin can damarı olan kayısıda, bu yıl hem kalitenin hem de verimin yüksek olması hem Malatyalı hem de Baskilli üreticilerin çifte bayram etmesini sağlıyor.