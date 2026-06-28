Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak amacıyla Malatya genelinde yürütülen kalıcı konut projelerinde fiziki gerçekleşme oranları yüzleri güldürüyor. Altyapısı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatıları eksiksiz şekilde hazırlanan projelerin hak sahipleriyle buluşacağı takvim netleşirken, gözler depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Yeşilyurt Bostanbaşı bölgesine çevrildi.

TEMMUZ AYI BOSTANBAŞI TESLİMAT PROGRAMI

Güvenli yatay mimari ve zemin artı düşük kat esasıyla inşa edilen modern yaşam alanlarının Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki etap etap teslim programı şu şekilde açıklandı:

9 Temmuz 2026 Perşembe: Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 62. Bölge projesinde yer alan 127 adet konut ve 6 adet dükkan, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte eksiksiz olarak hak sahiplerine teslim edilecek.

24 Temmuz 2026 Cuma: Yine aynı mahallede yer alan Yeşilyurt Bostanbaşı 60. Bölge projesindeki 141 adet konutun anahtarları vatandaşlara dağıtılmaya başlanacak.

Geniş yeşil alanları, çocuk oyun parkları, otoparkları ve dükkanlarıyla tam bir yaşam merkezi olarak tasarlanan bu projeler, depremzede vatandaşlara sadece güvenli bir yuva değil, modern bir mahalle kültürü de sunuyor.