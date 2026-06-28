Malatya’nın Akçadağ ilçesinden acı bir haber geldi. İlçeye bağlı Keklikpınar Mahallesi’nde 19 yaşındaki bir genç, evde yalnız olduğu sırada silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YAKINLARI EVE GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre olay, Akçadağ ilçesinin Keklikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki H.H., evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle silahla yaşamına son verdi. Yaşanan trajik olay, genç H.H.'nin yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıktı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıkan durum, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

CUMHURİYET SAVCISININ TALİMATIYLA OTOPSİYE KALDIRILDI

Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hareket etti. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin inceleme çok yönlü olarak sürerken, jandarma ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.