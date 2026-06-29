Bugüne kadar Gaziantep, Hatay, Malatya, Elazığ ve Osmaniye’nin fahri hemşehrisi ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, bir hemşehrilik beratı da Kütahya’dan geldi. Pazarlar Belediyesi, Bakan Kurum’u oy birliği ile fahri hemşehri ilan etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Adil Biçer, Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci ve ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti. Başkan Demirci, ziyarette Pazarlar Belediyesi'nce oy birliği ile alınan karar doğrultusunda hazırlanan hemşehrilik beratını takdim etti.

BAKAN KURUM: ONUR DUYDUM

Kabule ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Kütahya Valimiz Sayın Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz Sayın İsmail Çağlar Bayırcı, Sayın Adil Biçer, Sayın Mehmet Demir ve ilçe belediye başkanlarımızı Bakanlığımızda ağırladık. Şehrimiz için yapılacakları konuştuk, önemli kararlar aldık. Toplantı sonrası Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen Fahri Hemşehrilik Beratı için gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizle gönül bağının en kıymetli simgelerinden bu beratı almaktan onur duydum. Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM’A 6’NCI HEMŞEHRİLİK BERATI

Deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye’nin fahri hemşehrisi ilan edilen Bakan Kurum, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinin de fahri hemşehrisi oldu.