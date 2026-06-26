AK Parti’nin 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Ankara'da kritik görüşmelere sahne oldu. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde son viraja giren Malatya'nın siyasi kurmayları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem kentin meşhur kayısısını ikram etti hem de şehre verilen destekler için teşekkür etti. Konut ve iş yeri teslimatları öncesinde gözlerini Ankara’dan gelecek müjdeli haberlere çeviren Malatyalılar, ayaküstü gerçekleştirdikleri sohbeti yakından takip ediyor.

“YORULMADAN MİLLETİMİZE HİZMET EDECEĞİZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er şu ifadelere yer verdi:

Deprem sonrası Malatya’mızın yeniden ayağa kalkmasında güçlü iradesi, kararlı duruşu ve destekleriyle şehrimizin yeniden inşasının mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

“Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ardından, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Malatya’mıza kıymetli desteklerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik.

“ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMENİN ONURUNU YAŞADIK”

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise şunları ifade etti:

“Büyük ve Güçlü Türkiye’nin mimarı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lideri, Asrın Destanı’yla Malatya’mızı yeniden ayağa kaldıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmenin onurunu yaşadık.

Zatıalilerine, kadim şehrimiz Malatya’mızın muhabbet ve selamlarını arz ederek, bereketin ve emeğin simgesi olan kayısımızı takdim ettik.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, güçlü teşkilat yapımızla, ortak aklı ve istişareyi esas alan anlayışımızla Malatya’mızın her ilçesinde, her mahallesinde ve her hanesinde milletimizle gönül gönüle olmaya devam edeceğiz.

Aynı davaya inanmış kadrolar olarak; aynı azim, aynı samimiyet ve aynı kararlılıkla, gece gündüz demeden, durmadan ve yorulmadan milletimize hizmet yolunda yürümeyi sürdüreceğiz.”