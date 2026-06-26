Kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören toplam 147 bin 22 öğrenci, karne alarak yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline başladı. Eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Cengiz Topel İlkokulu’nda coşkulu bir karne dağıtım programı gerçekleştirildi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, çok sayıda öğretmen, veli ve öğrenci katılım sağladı. Deprem sonrası toparlanma sürecindeki şehirde, eğitim yatırımları ve çocukların dijital güvenliği törenin ana gündemi oldu.

MALATYA EĞİTİMİNE BÜYÜK MÜJDE 23 YENİ OKUL VE 360 DERSLİK İNŞA EDİLİYOR

Karne dağıtım programında kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, kent genelindeki eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek yeni eğitim kurumlarının müjdesini paylaştı. Önemli bir aksaklık yaşanmadığı takdirde Eylül ayına kadar 23 yeni okulu ve toplamda 360 dersliği daha hizmete açmayı planladıklarını dile getiren Bakır, inşaatı devam eden, ihalesi yapılan veya proje aşamasında olan 54 eğitim yatırımının daha bulunduğunu aktardı. İl Milli Eğitim Müdürü, tüm bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Malatya’nın toplam derslik sayısının 7 bin 669’a yükseleceğini müjdeledi.

"SADECE DEPREMİN YARALARINI SARMIYOR, GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ"

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise depremin ardından eğitim alanında büyük adımlar atıldığını ifade etti. Deprem görmüş bir şehirde çocukların ve ailelerin bu karne mutluluğunu yaşayabilmesinin büyük bir şükür vesilesi olduğunu belirten Başkan Sami Er, konutların, iş yerlerinin ve okulların çok kısa sürede büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Şehri kütüphaneler ve spor tesisleriyle donatarak geleceğin Malatya’sını inşa ettiklerini kaydeden Er, öğrencilerden yaz tatilini hem dinlenerek hem de kültürel aktivitelerle verimli bir şekilde geçirmelerini istedi.

VELİLERE KRİTİK DİJİTAL TEHLİKE VE SİBER GÜVENLİK UYARISI

Karne töreninin kapanış konuşmasını yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, eğitimin bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli alan olduğunu vurgularken, dijitalleşen dünyanın beraberinde getirdiği büyük risklere dikkat çekti. İnternet dünyasının çocuklara önemli fırsatlar sunmasının yanı sıra yeni tehdit alanları da oluşturduğunu ifade eden Vali Yavuz, özellikle siber güvenlik başta olmak üzere çocukların zararlı içeriklerden korunması noktasında ailelerin tatil döneminde çok daha titiz ve dikkatli olması gereken bir süreçten geçildiğini belirtti.

Akademik başarının yanında toplumsal değerlerin de çocuklara aşılanması gerektiğine değinen Vali Seddar Yavuz, eğitimcilere ve ailelere çağrıda bulunarak çocukların milli, manevi ve erdemli değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirilmesinin Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Protokol üyelerinin öğrencilere sınıflarında karnelerini ve hediyelerini takdim etmesinin ardından tören, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.