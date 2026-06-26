Asrın felaketinin ardından Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracak en önemli projelerden biri olan yeni Şire Pazarı’nda esnafların dükkanlarına taşınma süreci tüm hızıyla sürüyor. Esnaflar yeni çarşıda yavaş yavaş yerlerini alırken, pazarın gelecekteki ticari sirkülasyonu göz önünde bulundurularak şimdiden yapıcı bir çağrı dile getirildi.

Bünyesinde yüzlerce dükkanı barındıran ve yakın zamanda tam kapasiteyle Malatya halkına ve dışarıdan gelen misafirlere hizmet vermesi beklenen yeni Şire Pazarı’nda, sosyal donatıların artırılması yönünde bir beklenti oluştu. Şu an için alanda sadece bir adet tuvaletin bulunması, taşınma hazırlıklarını sürdüren çarşı esnafının öncelikli gündemi oldu. Esnaflar, henüz tam anlamıyla tüm dükkanlar açılmamışken bu durumun şimdiden planlanması gerektiği görüşünde.

İlerleyen dönemde pazar alanında çok büyük bir insan trafiği yaşanacağını belirten esnaflar, iş işten geçmeden ve büyük yoğunluklar oluşmadan tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni Şire Pazarı’nın Malatya’nın dışarıya açılan en önemli vitrini olduğunu ifade eden çarşı esnafı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların bu soruna bir an evvel çözüm bulmasını talep ediyor. Henüz taşınma dönemi devam ederken, pazar alanına ek mobil ünitelerin kurulması veya kalıcı tuvalet sayısının artırılması noktasında yetkililerden erken bir adım atılması bekleniyor.