Türkiye’nin uyuşturucu ticaretinde artık sadece geçiş güzergâhı olmaktan çıkıp hedef pazar haline geldiğini vurgulayan Hamza Paşahan, iktidarın mücadele yöntemlerini şu sözlerle eleştirdi:

"Bugün uyuşturucu büyükşehirlerin arka sokaklarından çıkmış; ilçelere, kasabalara ve köylere kadar inmiştir. Çocuklarımızın cep telefonlarına kadar ulaşmıştır. Bu tablo karşısında susmak, beklemek ve birkaç operasyon görüntüsüyle yetinmek mümkün değildir. İktidar yakalanan tonlarca uyuşturucuyu anlatmaktadır; millet ise kurtarılamayan evlatlarını sormaktadır."

KORKUTAN RAKAMLAR "AİLELER UÇURUMU 17 AY SONRA FARK EDİYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün NARKOLOG 2025 verilerine dikkat çeken Paşahan, uyuşturucu tehdidinin ilkokul çağına kadar yaklaştığını söyleyerek anne ve babaları uyardı.

Türkiye'deki acı tabloyu çarpıcı istatistiklerle ortaya koyan Paşahan, uyuşturucuya başlayanların yüzde 67,6’sının 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştuğunu belirtti.

Zehir tacirlerinin çocuklara yabancı bir yüzle değil, genellikle arkadaş maskesi altında yaklaştığına vurgu yapan İl Başkanı, zehrin ilk kez yüzde 80,7 gibi devasa bir oranla arkadaş veya yakın çevre vasıtasıyla temin edildiğini açıkladı.

Durumun aileler açısından en sarsıcı boyutunu da paylaşan Paşahan, anne ve babaların çocuklarının madde kullandığını ortalama 17 ay sonra fark edebildiğini, bir gencin neredeyse bir buçuk yıl boyunca aynı evin içinde sessizce uçuruma sürüklendiğini ifade etti.

SAADET PARTİSİ'NİN ÇÖZÜMÜ "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BAKANLIĞI"

Saadet Partisi olarak milletimize açık ve somut bir taahhütte bulunuyoruz diyen İl Başkanı Paşahan, Genel Başkan Mahmut Arıkan liderliğinde uyuşturucu, alkol, kumar ve dijital bağımlılıkla topyekûn mücadele edecek özel bir bakanlık kuracaklarını açıkladı.

Saadet Partisi'nin uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleyi tek bir idari merkezde toplayacak projesinin detayları da netleşti. Bu doğrultuda, şu an birçok farklı bakanlığa dağılmış olan tüm dağınık birimler, bütçe ve sorumluluklar kurulacak yeni bakanlık çatısı altında birleşerek önleme, tedavi ve aile desteği gibi süreçlerin tek elden ve topyekûn koordinasyonla yürütülmesi sağlanacak. Bürokrasiyi harekete geçirmek amacıyla her yıl il ve ilçe düzeyinde bir "Bağımlılık Karnesi" yayımlanacak; validen emniyet müdürüne, müftüden milli eğitim müdürüne kadar tüm yerel yetkililerin performansı doğrudan bu başarı karnesine göre değerlendirilecek. Ayrıca, satıcıyla kullanıcının, uyuşturucu baronuyla bağımlı gencin aynı kefeye konulmayacağı barona sert, bağımlıya ise şefkatli bir düzen inşa edilecek; bu süreçte aileler asla suçlanmayıp yalnız bırakılmayacak.

"ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT BİR SLOGAN DEĞİL, KORUYUCU DEVLET ANLAYIŞIDIR"

"Bu söz, bağımlı hâle gelmiş bir genci suçlamak değildir. İnancımız doğrultusunda hiçbir çocuğu sevgisiz, hiçbir genci amaçsız, hiçbir aileyi desteksiz bırakmamaktır. Gençlerimize çalışabilecekleri bir iş, güvenebilecekleri bir toplum ve uğruna emek verecekleri büyük bir ideal sunacağız. Hiçbir evladımızdan vazgeçmeyeceğiz."