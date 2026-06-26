Busabah TV YouTube kanalında yayınlanan "Haftanın Nabzı" programında, Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut ve Gazeteci Berkman Dulcan, il ve ülke gündemine damga vuran bu skandalın perde arkasını canlı yayında masaya yatırdı.

CHP Malatya İl Başkanlığı’nda yaşanan nöbet değişimi, tarihte eşine az rastlanır bir krizle tamamlandı. Yeni yönetimin binaya çilingirle girmesi üzerine eski yönetimin çok sert tepki gösterdiğini belirten Sinem Hatun Davut, olayın vahametini şu sözlerle aktardı:

"CHP Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış ve beraberindeki yeni yönetim, il binasının teslim edilmemesi üzerine gece saatlerinde çilingir yardımıyla binaya girerek görevi devraldı. Yaşanan gelişmelerin ardından eski CHP yönetimi ise duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda 'Mazbatası olmayan nasıl il başkanı oluyor, anayasal hakkı olan kişi kendi yerine nasıl giremiyor?' şeklinde tepki gösterildi. Bir evin içinde kavga oluyor, hepsi aynı aileden. Çok üzücü gerçekten. Sonuçta kökende ortak nokta olarak heingly hepsi CHP'li değil mi? Çok tuhaf."

250 BİN DOLARLIK SİYAH POŞET VE İHRAÇ ŞOKU

Krizin yalnızca yerel bir yönetim değişikliğinden ibaret olmadığını, Ankara ve Malatya ekseninde çok daha büyük bir hesaplaşmanın parçası olduğunu vurgulayan Gazeteci Berkman Dulcan, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki iplerin tamamen koptuğunu ifade etti. Dulcan, partiyi sarsan iddiaları şu şekilde dile getirdi:

"Balık baştan kokar. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 'Bu partinin mutlak butlanını bu partinin başına bela eden kim varsa ondan hesap soracağım,' diyor. Sonra dönüp bir açıklama daha yapıyor; TBMM'de siyah poşet içerisinde 250 bin dolar bulunduğunu iddia ederek Veli Ağbaba'yı suçluyor. Bunun üzerine Veli Ağbaba, 'Bunu ispatlasınlar, Malatya Meydanı'nda kafama sıkarım,' diyerek tepki gösteriyor. Gelinen nokta o kadar garip ki sanki Malatya'da siyaset yeniden dizayn ediliyor. Veli Ağbaba'nın, hiçbir şekilde savunma hakkı tanınmadan partiden ihraç edilmesi, CHP milletvekilliğinden düşürülerek şu an bağımsız milletvekili konumuna gelmesi... Çok daha gariptir ki, dün gece çilingir yardımıyla ele geçirilen o il binası, aslında Veli Ağbaba tarafından partiye hibe edilmiş bir yer."

"BU KOLTUK HIRI PARTİYE ZARAR VERİYOR"

Yaşanan bu çelişkili durumun ve liderlik kavgalarının partinin köklü değerlerine büyük zarar verdiğini belirten Sinem Hatun Davut, siyasetçilerin halkın gerçek sorunları yerine kendi koltuklarını düşündüğünü vurgulayarak eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Eğer sizin amacınız gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni zirveye çıkarmaksa bu kavgaların olmaması gerekiyor. Demek ki burada koltuk hırsı var; 'Ben oradan kalkmayacağım, hayır o oturmayacak.' Ben öyle yorumluyorum yani, kimse o koltuktan kalkmak istemiyor. Gerçekten yaşananlar Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni kesinlikle yansıtmıyor. Malatya'da gündem bayağı bir sıcakken, birçok sorun varken şu an herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyor. Çilingir yardımıyla binaya girilme olayı hoş mu, ne gerek var?"

Partiler üstü bir sorun haline gelen bu kriz ortamında, Malatya siyasetinin önümüzdeki günlerde yeni istifalar veya kopuşlarla nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.