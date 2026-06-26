Malatya’nın spor altyapısını küresel düzeye çıkaracak olan Olimpik Atletizm Pisti projesinde heyecan dorukta. Şehri atletizm branşında bir çekim merkezi haline getirecek olan dev tesiste hummalı çalışmalarda artık son viraj dönüldü. Kısa süre içinde kapılarını açması planlanan modern merkez, sadece yerel sporculara değil, uluslararası dev organizasyonlara da ev sahipliği yapacak kapasitede inşa ediliyor.

FOTOFİNİŞ TEKNOLOJİSİNDEN ŞOK HAVUZLARINA

Tesisin "Olimpiyat Standardı" unvanını almasının arkasında, barındırdığı yüksek teknoloji ve donanım yer alıyor. Toplam bin 500 seyirci kapasiteli modern bir tribüne sahip olan tesiste, yarış sonuçlarının milisaniyelik hassasiyetle ve uluslararası kurallara uygun olarak ölçülmesini sağlayan elektronik fotofiniş sistemi kuruldu.

Sporcuların antrenman ve müsabaka süreçlerini en üst konforda geçirmesi için planlanan dev komplekste şu alanlar yer alıyor:

Uluslararası standartlarda doping test odaları,

Sporcu sağlığı ve hızlı toparlanma için şok havuzları ile masaj odaları,

ile masaj odaları, Modern hakem, antrenör ve sporcu soyunma odaları,

Geniş teknik malzeme ve ekipman depoları.

ATLETİZMİN TÜM BRANŞLARI MALATYA’DA TOPLANIYOR

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Malatya, atletizm sporunun kalbi konumuna gelecek. Dünya Atletizm Federasyonu standartlarına uygun olarak tasarlanan pist ve saha içerisinde, olimpiyat programında yer alan şu zorlu branşlar gerçekleştirilebilecek:

Hız ve Mesafe Koşuları: 100, 200, 400, 800, bin 500 ve 5 bin 000 metre yarışları,

100, 200, 400, 800, bin 500 ve 5 bin 000 metre yarışları, Zorlu Yol Yürüyüşleri: 10, 20 ve 35 kilometre yol yürüyüşü şampiyonaları,

10, 20 ve 35 kilometre yol yürüyüşü şampiyonaları, Atlama Branşları: Uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama,

Uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama, Atma Branşları: Gülle atma, disk atma, cirit atma ve çekiç atma,

Gülle atma, disk atma, cirit atma ve çekiç atma, Çoklu Yarışlar: Atletizmin en zorlu serileri olan dekatlon ve heptatlon.

"MALATYA BÖLGESEL VE ULUSAL SPOR TURİZMİNİN MERKEZİ OLACAK"

Çalışmaların son durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, tesisin şehrin spor vizyonuna yapacağı katkıyı şu sözlerle özetledi:

"Ulusal ve uluslararası standartlarda inşa ettiğimiz Olimpik Atletizm Pistimiz, Malatya'nın atletizm branşındaki yeni yüzü ve gururu olmaya hazırlanıyor. Modern yapısı ve teknik donanımıyla dikkat çeken bu tesis, hem elit performans sporcularımıza hem de geleceğin olimpiyat şampiyonlarına ev sahipliği yapacak. Malatya, bu güçlü altyapı sayesinde büyük organizasyonları şehrimize çekerek ciddi bir spor turizmi potansiyeli yakalayacak."

Açılış için gün sayan Malatya Olimpik Atletizm Pisti'nin, önümüzdeki süreçte resmi açılış töreniyle birlikte Türk sporunun ve Malatyalı gençlerin hizmetine sunulması bekleniyor.