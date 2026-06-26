Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da, 2026 yılı yaş kayısı hasat sezonu resmen başladı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem felaketlerinin ardından bu yıl bahçelerde büyük bir hareketlilik ve bereket yaşanıyor. Hasat edilen ilk ürünler tezgahlarda ki yerini alırken, hem üretici hem de esnaf sezondan oldukça umutlu. Malatya’da kayısı pazarının nabzını tutan esnaf Batıkan İmik, yeni sezonu değerlendirerek piyasadaki son durum hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"DEPREMDEN SONRA İLK DEFA BU KADAR BEREKETLİ BİR YIL BEKLİYORUZ"

Yeni sezonun tüm sektöre hayırlı olmasını dileyen esnaf İmik,

"Bismillah dedik, yaş kayısı sezonunu başlattık. İnşallah 2026 yılı çok güzel bir yıl olacak. Deprem yıllarının ardından ilk defa böyle bereketi güzel, yüzümüzü güldüren bir sezon bekliyoruz. Şu an rekoltenin üzerinde bir hareketlilik var"

diyerek umutlu konuştu.

REKOLTEDE HEDEF YÜKSEK: 70-75 BİN TON BEKLENTİSİ

Bu yılki hasat miktarının tahminlerine de değinen esnaf İmik, 80 bin tonluk bir hasat beklentisinin açıklandığını hatırlatarak,

"80 bin ton çıkmasa bile bu sene 70 ile 75 bin ton arasında bir yaş kayısı hasadı bekliyoruz. Kalite olarak da üreticinin durumu olarak da bu sene çiftçinin yüzü gülecek"

ifadelerini kullandı.

İŞTE 2026 YAŞ KAYISI FİYATLARI: TEZGAHLARDA SON DURUM NE?

Tüketicinin ve üreticinin en çok merak ettiği konulardan biri olan güncel fiyatlara açıklık getiren esnaf İmik,

"Piyasa dengeli şu an çiftçiden yaş kayısı alış fiyatımız kalitesine göre 80 TL ile 130 TL arasında değişiyor. Bizim dükkanlardaki, tezgahlardaki satış fiyatımız ise 150 TL ile 180 TL bantlarında gidip geliyor. Fiyatların hem üretici hem tüketici için makul olması, talebi inanılmaz artırdı"

şeklinde konuştu.

MALATYA YAŞ KAYISISI AVRUPA YOLUNDA

Yaş kayısıya sadece Türkiye içinden değil, yurt dışından da yoğun talep olduğunu vurgulayan Batıkan İmik, kargo ağının çok güçlü çalıştığını belirtti. Başta İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere batı illerine yoğun sevkiyat yaptıklarını belirten esnaf İmik,

"Sadece iç piyasa değil, geçen gün Almanya ve Belçika’ya PTT Kargo ile yaş kayısı gönderimi yaptık. Lezzet ve kalite olarak oradaki gurbetçilerimizden ve tüketicilerden çok güzel geri dönüşler, teşekkür mesajları aldık"

dedi.

“YAŞ KAYISI SATMANIN ÜRETİCİYE BÜYÜK AVANTAJI VAR”

Kuru kayısı ile yaş kayısı arasındaki farkları da değerlendiren esnaf İmik, yaş kayısı satışının çiftçiyi büyük bir yükten kurtardığını şu sözlerle belirtti:

"Yaş kayısının en büyük avantajı, işçi sorununun olmaması. Firmalar gelip bahçeden toplu şekilde alıyor, çiftçinin parasını hemen ödüyor. Ne üretici yoruluyor ne de işçi krizi yaşanıyor. Tek dikkat edilmesi gereken şey raf ömrü, Yaş kayısı dalından koptuktan sonra en fazla 1 hafta dayanır. Bu yüzden klimalı araçlarda ve serin ortamlarda muhafaza edilmeli. Biz de bahçeden günlük, taze taze getirip müşteriye sunuyoruz.”