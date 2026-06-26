Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürüttüğü amansız mücadeleye bir yenisini daha ekledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin uzun süren fiziki takibi neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler adım adım izlendi.

2 ADRES VE 2 ŞAHIS ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI

Narkotik polislerinin nokta atışı operasyonunda hedef konumunda bulunan 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyon kapsamında belirlenen 2 ayrı ikamet adresinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

Yapılan aramalarda; tam 3 bin 892 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek el konuldu.

HEDEFTEKİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda hareket eden emniyet güçleri, operasyonda hedef konumunda bulunan 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işlemleri ve yasal süreçleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun ardından yaptığı kamuoyu duyurusunda zehir tacirlerine göz açtırılmayacağının altını çizdi. Yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek kararlılık mesajı verildi.