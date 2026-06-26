Malatya’da deprem konutları kura çekiminde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle hak sahibi olduğu halde listede adı yer almayan yüzlerce vatandaşa müjdeli haber bizzat Malatya Valisi Seddar Yavuz’dan geldi. Sosyal medya üzerinden yükselen mağduriyet seslerine kayıtsız kalmayan Vali Yavuz, listede adı çıkmayan yaklaşık 300 vatandaş için yeni kura tarihini resmen açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden gezgin adlı bir kullanıcı Vali Yavuz’a şöyle seslendi:

"Sayın Valim, Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğünün yapmış olduğu işlemlerden kaynaklı hatalar nedeniyle, hak sahibi olduğumuz halde kura çekiminde ismimiz yer almamıştır. Kurada ismi çıkmayan yaklaşık 300 vatandaşın olduğu ifade edilmekte olup, konuyla ilgili tarafımıza herhangi bir net bilgi verilmemektedir. Yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini ve evlerimize bir an önce kavuşabilmemiz için desteğinizi bekliyoruz."