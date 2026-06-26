Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, Kandilli Rasathanesi 26 Haziran 2026 tarihli son depremler listesini güncelledi. Farklı bölgelerde meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip edildi.

Özellikle Malatya ve çevresinde yaşanan düşük şiddetli depremler dikkat çekerken, uzmanlar bu tür küçük sarsıntıların aktif fay hatları üzerinde normal kabul edildiğini belirtiyor.

26 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

ANKARA (Bercincatak - Kızılcahamam): Saat 08:24 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 8.0 km

EGE DENİZİ (Saros Körfezi): Saat 08:06 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 12.6 km

ELAZIĞ (Aşağıdemirci - Kovancılar): Saat 06:07 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 9.0 km

MERSİN (Kıcaköy - Silifke): Saat 05:17 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 5.0 km

ERZİNCAN (Bağıştaş - İliç): Saat 04:58 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.4 km

KASTAMONU (Karamikmolla): Saat 04:16 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Işıklı - Yeşilyurt): Saat 04:10 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 7.9 km

BİNGÖL (Aşağıköy): Saat 04:05 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 8.0 km

ÇANAKKALE (Gülpınar - Ayvacık): Saat 03:12 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 5.2 km

BALIKESİR (Sinandede - Sındırgı): Saat 02:01 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 11.0 km

BİNGÖL (Südüğünü): Saat 01:48 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 1.0 km

Malatya ve çevresinde kaydedilen düşük şiddetli depremlerin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, yetkililer vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Sismik hareketliliğin bölgesel fay hatları üzerinde zaman zaman devam ettiği ifade ediliyor.