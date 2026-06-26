Resmî Gazete’de yayımlanan son sayıda yasama, yürütme ve idare ile ilân bölümlerine ilişkin önemli düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu.

YASAMA BÖLÜMÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından alınan kararda, Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçim süreci resmen yayımlandı.

1488 sayılı TBMM Kararı, Sayıştay Başkanlığı görevine ilişkin seçim işlemlerini içeriyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yürütme ve idare kısmında dikkat çeken düzenleme ise bir üniversiteye ilişkin oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TEBLİĞ

Ticaret alanını ilgilendiren önemli bir değişiklik de Resmî Gazete’de yer aldı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2025/18) üzerinde değişiklik yapıldı.

Bu düzenleme, ithalat süreçlerinde rekabet dengesini korumaya yönelik güncellemeler içeriyor.

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmî Gazete’nin ilân kısmında ise klasik başlıklar yer aldı:

YARGI İLÂNLARI

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri