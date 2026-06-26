Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölgeyi kapsayan güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, günün ilerleyen saatlerinde bazı bölgelerde yağış etkisini gösterecek.

Raporda hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olması öneriliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji, rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceğini, ancak öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetini artırabileceğini duyurdu. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

MERKEZ ve İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu, 33°C

Akçadağ: Az bulutlu, 33°C

Arapgir: Az bulutlu, 30°C

Arguvan: Az bulutlu, 30°C

Battalgazi: Az bulutlu, 34°C

Darende: Az bulutlu, 32°C

Doğanşehir: Az bulutlu, 30°C

Doğanyol: Az bulutlu, 34°C

Hekimhan: Az bulutlu, 30°C

Kale: Az bulutlu, 34°C

Kuluncak: Az bulutlu, 29°C

Pütürge: Az bulutlu, 33°C

Yazıhan: Az bulutlu, 36°C

Yeşilyurt: Az bulutlu, 34°C