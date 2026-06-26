Güvenli liman olarak görülen altın, Malatya’da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan güncel verilere göre, altın çeşitlerinde alış ve satış fiyatları yeniden belirlendi.

Malatya’da bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL’den satılıyor? 22 ayar bilezikte son rakamlar ne oldu?

MALATYA GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Malatya piyasasındaki kuyumcularda geçerli olan güncel altın fiyatları şu şekilde:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 5.990 TL — Satış 6.200 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.500 TL — Satış 5.930 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.380 TL (Satış fiyatı belirtilmedi)

Çeyrek Altın: Alış 9.710 TL — Satış 10.150 TL

Yarım Altın: Alış 19.420 TL — Satış 20.300 TL

Liralık Altın: Alış 38.840 TL — Satış 40.600 TL

Ata Lira: Alış 39.950 TL — Satış 41.760 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 97.100 TL — Satış 101.500 TL

Malatya Kuyumcular Odası'nın canlı piyasa ekranında yer alan verilere göre, 24 ayar has gram altın 5.990 TL’den alınırken 6.200 TL’den satışa sunuluyor. Düğün sezonunun vazgeçilmez tercihleri arasında yer alan 22 ayar bilezik ise 5.930 TL’lik satış fiyatıyla işlem görüyor. Küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın da 10.150 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Altın piyasasında yaşanan anlık fiyat değişimleri nedeniyle uzmanlar, yatırım yapmayı planlayan vatandaşların ve düğün hazırlığı yapan ailelerin güncel fiyatları yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.