Malatya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü planlı bakım ve işletme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

AKÇADAĞ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Akçadağ ilçesinde Çevirme, Kepez, Bekiruşağı ve Harunuşağı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca Küçükkürne, Mezra, Sakalıuzun, Aliçeri, Doğanlar, Eğin, Resuluşağı, Aksüt, Çakıllıpınar, Demirciler, Güneşli, Kasımuşağı, Levent, Bağköy, Büyükköy, Çatalbahçe, Çobanuşağı, Kayadibi, Kolköy, Hartut ve Kurtuşağı mahallelerinde de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ekipler tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanşehir ilçesinde Kurucaova ve Güzelköy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde Niyazi, İsmetiye ve Kavaklıbağ mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Karabağlar ve Meydanbaşı mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Öte yandan Yıldıztepe ve Orduzu mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde Bahçebaşı, Su ve Yeni mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Melekbaba Mahallesi'nde ise 09.00 ile 11.00 saatleri arasında müteahhit tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması kapsamında enerji kesintisi uygulanacak.

PÜTÜRGE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Pütürge ilçesinde Bakımlı, Çengelli, Örmeli ve Şiro Taraksu mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.