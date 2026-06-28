CHP Genel Merkezi tarafından sürpriz bir kararla görevden el çektirilen CHP Malatya İl Yönetimi, kent siyasetinde uzun süre konuşulacak bir hamleye imza attı. Görevden alınmalarının ardından siyasi çalışmalarına ara vermeyen ekip, Özalper Mahallesi’nde yeni bir irtibat bürosu açarak partililerle buluştu. Açılışı yapılan ve parti tabanında adeta "alternatif bir siyasi karargah" olarak yorumlanan büroda bir araya gelen eski İl Başkanı Barış Yıldız ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaşanan sürece dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"YAŞANAN SÜREÇ OLAĞAN DEĞİL, GECE YARISI GELİŞMELERİ SIRADAN BİR DEĞİŞİM DEĞİL"

Toplantıda ilk olarak söz alan görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, parti genel merkezinin bu tasarrufunun kamuoyuna sıradan bir nöbet değişimi gibi yansıtılmak istenmesine sert tepki gösterdi. Sürecin tamamen olağanüstü şartlarda ilerlediğini savunan Yıldız, il başkanlığında adeta gece yarısı operasyonuyla gelişen olaylara dikkat çekti.

Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe yöneticilerinin de görevden alındığı yönünde ciddi duyumlar ve bilgiler aldıklarını belirten Yıldız, "Ancak şu an itibariyle kendilerine veya bizlere ulaşmış resmi bir belge, tebligat ya da bildirim bulunmuyor" diyerek sürecin işleyiş biçimindeki belirsizliği eleştirdi.

"GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL’İN KARARINI BEKLİYORUZ"

Konuşmasında parti tabanına ve örgütlere sağduyu çağrısında da bulunan Barış Yıldız, gözlerin Ankara'da olduğunu ima etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alacağı nihai kararları yakından takip ettiklerini ifade eden Yıldız, Malatya teşkilatının her şeye rağmen genel merkezin ve genel başkanın göstereceği doğrultuda, parti disiplini içinde hareket etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

VELİ AĞBABA SESSİZLİĞİNİ BOZDU "BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Toplantının en yüksek tansiyonlu anları ise son dönemde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kürsüye çıkmasıyla yaşandı. Özalper’deki yeni büroda partililere seslenen Ağbaba, hem görevden alma sürecine hem de kendisine yönelik yıpratma politikalarına değindi.

Malatya’nın geçirdiği zorlu pandemi ve deprem süreçlerini hatırlatan Ağbaba, kent için yürüttükleri olağanüstü çalışmaları şu sözlerle savundu:

"Pandemi döneminde maske, siperlik ve kolonya dağıtarak sokaktaydık. Büyük deprem felaketinin ardından ise bölgeye, depremzedelerin yanına ilk ulaşan ekiplerden biri biz olduk. Bu süreçte yapılan yardımların tamamı eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıldı."

"MALATYALILAR GERÇEĞİ BİLİYOR, USULSÜZLÜK İDDİALARI ASILSIZ"

Kendilerine yönelik ortaya atılan "kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ve hiçbir temeli bulunmadığını belirten Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya halkının en büyük şahit olduğunu söyledi. Yapılan tüm insani yardımların parti örgütleri ve mahalle muhtarları aracılığıyla, şeffaf bir şekilde doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını dile getiren Ağbaba, karalama kampanyalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Parti içi dayanışmanın ve yerelde yakalanan siyasi ivmenin bozulmaması gerektiğinin altını çizen Ağbaba, CHP’nin toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren kapsayıcı anlayışıyla büyümeyi sürdüreceğini ifade etti. Özellikle son yerel seçimlerde Malatya’da oluşturdukları geniş tabanlı birlikteliğin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Ağbaba, siyasi mücadelelerini Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde, kararlılıkla sürdüreceklerinin mesajını verdi.

Büyük bir kalabalığın katıldığı toplantı, partililerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. Ankara ile Malatya arasında köprüleri geren bu gelişmelerin ardından, CHP Malatya’nın yeni yol haritasının önümüzdeki günlerde parti genel merkezinden gelecek resmi ve net kararlarla birlikte şekillenmesi bekleniyor.