Türkiye ekonomisinin ana gündem maddesi olan fiyat istikrarı adımları, yaz aylarının ilk verileriyle test ediliyor. Piyasaların gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü ilan edeceği yeni tüketici fiyat endeksi rakamlarına çevrildi. AA Finans bünyesinde düzenlenen ve finans dünyasının nabzını tutan beklenti anketi on yedi ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ortaya çıkan tablo piyasadaki fiyatlama davranışlarında belirgin bir yavaşlama eğilimini işaret ediyor. Mayıs ayında beklentilerin üzerinde bir seyir izleyen fiyat artışlarının, haziran itibarıyla daha sınırlı bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Piyasa profesyonelleri tüm stratejilerini cuma günü gelecek bu verilere göre kurguluyor.

AYLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ankete katılan uzmanların haziran ayına yönelik enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri en düşük yüzde 0,81 ile en yüksek yüzde 1,77 seviyeleri arasında şekillendi.

Ekonomik veri akışını izleyen analistlerin bu tahminleri gerçekleşirse tüketici fiyatlarındaki aylık artış ivmesi bir önceki aya kıyasla hız kesmiş olacak. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,71 olarak ölçmüştü. Haziran ayı rakamlarının bu seviyenin altında kalması para politikasındaki sıkılaşma adımlarının ilk belirgin yansımaları arasında değerlendiriliyor. Uzmanların paylaştığı bu veriler enflasyonun kontrol altına alınma sürecinde kritik bir referans noktası yaratıyor.

YILLIK VE YIL SONU HEDEFLERİNDE GERİLEME

Enflasyon dinamiklerindeki aylık yavaşlama beklentisi doğrudan yıllık tablonun şekillenmesine yansıyor. Ekonomistlerin oluşturduğu ortak beklentiye göre mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesine ulaşan yıllık enflasyonun haziran döneminde yüzde 32,17'ye gerilemesi hesaplanıyor.

Fiyat artış hızındaki bu kademeli yavaşlamanın baz etkisinin ve mevsimsel koşulların devreye girmesiyle önümüzdeki aylara yayılması planlanıyor. Uzmanlar 2026 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahminlerini de güncelledi. Ankette yer alan ekonomistlerin yıl sonu tüketici fiyat endeksi beklentilerinin ortalaması yüzde 29 seviyesinde birleşti. Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar bu hedeflerin tutturulmasında kilit rol oynayacak. Yatırımcılar cuma günü açıklanacak resmi rakamların ardından yeni stratejilerini belirleyecek.