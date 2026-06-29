Türkiye'de son dönemde irili ufaklı pek çok deprem yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Fay hatlarında enerji birikiminin yaşandığı bölgedeki sarsıntı kısa süreli tedirginlik yarattı. Bölgede yaşanan depremlerin ardından gözler Malatya'daki fay hatlarına çevrildi.

SİVAS GÜRÜN MERKEZLİ DEPREM ÇEVRE İLLERİ SALLADI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.51 sularında deprem meydana geldi. 7 kilometre derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğü ise 3,7 olarak ölçüldü. Yüzeye oldukça yakın bir yerde yaşanan bu sarsıntı komşu il ve ilçelerden de hissedildi. Öte yandan yetkililer herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.

MALATYA'YI TEHDİT EDEN DİRİ FAY HATLARININ GÜNCEL DURUMU

Gürün'de yaşanan depremin ardından gözler Malatya'daki fay hatlarına çevrildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yakın zamanda güncellenen haritalara göre bölgede Malatya-Ovacık Fay Zonu dikkat çekiyor. Sürgü'den başlayarak Akçadağ üzerinden Ovacık'a kadar uzanan bu kırık bölgedeki en uzun ve en riskli fay hattı olarak değerlendiriliyor.

Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerini doğrudan kesen Doğu Anadolu Fay Hattı ise Türkiye sismik ağının en büyük yıkıcı potansiyelini barındırıyor. Kent merkezinin tam altından geçen Çöşnük Fayı yerel sismik hareketliliği doğrudan tetikleme kapasitesi taşıyor. Doğanşehir çevresini saran Sürgü ve Çardak fayları sismik aktivitesini günün her saati sürdürüyor.

BİRİNCİ DERECE RİSK ALTINDAKİ İLÇELER VE BÖLGEDEKİ SON SARSINTILAR

MTA'nın diri fay incelemeleri Malatya'daki birinci derece deprem bölgelerinin sınırlarını kesinleştirdi. Pütürge, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi riskli ilçeler listesinin başında konumlanıyor. Güncellenen son haritada aktif diri fayın tam üzerine oturan Akçadağ en kritik ilçe olarak haritaya yansıyor.

Büyük depremlerin ardından bölgedeki sismik enerji salınımı hiçbir zaman tam anlamıyla durmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi istasyonları bölgenin yer altı grafiğini saniye saniye kaydediyor. Gürün depreminin yaşandığı 29 Haziran günü Malatya zemininde çok sayıda küçük ölçekli kırılma yaşandı. Saat 12.46'da Hekimhan yerin 16.72 kilometre derinliğinde 1.8 büyüklüğünde sallandı. Sabahın erken saatlerinde Akçadağ sırasıyla 1.5 ve 1.1 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı yaşadı. Pütürge ise 27 Haziran gecesi 2.1 ile sallandı. Yerin metrelerce altındaki bu aralıksız süreklilik uzmanların bölgeye dair uyarılarını doğruluyor.