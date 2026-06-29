Şehrin Aslantepe Höyüğü’nden Darende Somuncu Baba’ya, Levent Vadisi’nden Nemrut’a uzanan muazzam bir kültürel mirasa sahip olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentsel dönüşümün sosyolojik boyutuna dair tarihi bir mesaj verdi. Kentin genetiğindeki yönetim gücüne dikkat çeken Başkan Er, şunları söyledi:

"Malatya'mızı hep doğunun batısı, batının doğusu diye konumlandırıyoruz. Malatya hem kültürüyle hem tarihi geçmişiyle hafızalarda önemli yer edinmiş bir şehir. En önemlisi de Malatya bağrından iki cumhurbaşkanı çıkarmış, Türkiye yönetiminde uzun süre etkisi olmuş bir şehir. Dolayısıyla Malatya insanı özgüveni yüksek bir topluluktur. Tarihi ve kültürel geleneklerimizi koruma görevimiz var. Şehrimizi yeniden ihya ederken bütün bunları göz önüne aldık."

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ MALATYA’DA "MAHALLE KÜLTÜRÜ İÇİN ZORU SEÇTİK"

Deprem sonrası kentsel planlamada en çok tartışılan "Kalıcı konutlar nerede yükselmeli?" sorusuna da açıklık getiren Sami Er, hazır arazilere blok dikmek yerine neden şehir merkezinde direndiklerini ilk kez bu kadar net paylaştı. İkizce'de 28 bin, Orduzu ve Bahçebaşı bölgesinde ise 14 bine yakın konutun hızla yükseldiğini belirten Er, tüm enerjiyi buralara yığarak konut krizini bir yılda tamamen bitirebileceklerini itiraf etti.

Ancak bu kolay yöntemin Malatya’nın demografik yapısını ve komşuluk bağlarını zedeleyeceğini öngördüklerini ifade eden Başkan Sami Er, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Malatya'nın insanımızın kültürünü, komşuluk ilişkilerini koruyacak bir yöntem uyguladık. Rezerv alanlarını önemsedik, zoru seçtik. Şu anda 68 rezerv alanımız var. Türkiye'nin en büyük rezerv alanı Malatya'da. Neden rezerv alanını tercih ettik? İnsanımız kendi mahallesinde, kendi caddesinde, kendi sokağında, kendi akrabasıyla, kendi komşusuyla aynı birlikteliği devam ettirsin diye. Zoru tercih ettik ama buna rağmen zoru da hızlı bir şekilde başardığımıza inanıyorum."

"ESNAF VE VATANDAŞ YUVASINA KAVUŞANA KADAR DİNLENMEK YASAK"

Seçim döneminde meydanlarda ilan ettiği "Tek projem var; o da insanların kalıcı konutuna ve iş yerine ulaşmasıdır" sözünün arkasında durduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, belediye bürokrasisine ve tüm ekiplerine verdikleri tavizsiz çalışma talimatını hatırlatarak sözlerini noktaladı:

"İlk hedefim insanların kalıcı konutuna ve kalıcı iş yerine ulaşmasıydı. Hatta dedik ki insanımız kalıcı konutuna ve kalıcı iş yerine ulaşıncaya kadar bize dinlenmek, yorulmak yasak. Bana ve ekibime bu düsturla çalıştık. Birinci önceliğim insanların barınmasını temin etmekti ama bunu yaparken kültürel yapıyı da demografik yapıyı da bozmadan yeni bir Malatya kurgusu içerisine girdik. Şehri yeniden ihya ederken yalnızca binaları değil, Malatya'nın kültürünü ve hafızasını da düşündük."