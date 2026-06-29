İşte sıcaklığın ilçelere göre dağılımı, kritik rüzgar uyarısının detayları ve bugün dışarı çıkacakların bilmesi gerekenler...

SICAKLIK KAVURACAK AMA GÖZLER KUZEYDE OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği kesinleşti. Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine tırmanması, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkat edilmesi gereken bir atmosfer yaratıyor.

Günün en yüksek sıcaklığı 36 derece ile Yazıhan ilçesinde ölçülürken, kent merkezinde de termometreler 33 dereceyi gösterecek. Fakat günün asıl hava olayı, başlıkta da belirttiğimiz gibi "kuzeyden" gelecek.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT KUZEYLİ RÜZGARLAR SERT ESECEK

Normal şartlarda hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi beklenen rüzgar, sabah saatlerinden itibaren yönünü kuzeye çevirerek hızını artıracak. Meteoroloji uzmanları; Malatya’nın kuzey kesimleri başta olmak üzere komşu iller Adıyaman’ın kuzeyi, Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Tunceli’nin doğusunda rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceğini tahmin ediyor.

Kuzeyden esecek bu kuvvetli rüzgarlar, sıcak havanın etkisini yer yer kamufle etse de açık alanda çalışanlar, tarımla uğraşanlar ve seyahat edecek sürücüler için anlık olumsuzluklar (toz taşınımı, ani bastıran rüzgar yükü) yaratabilir.

MALATYA İLÇE İLÇE GÜNCEL HAVA DURUMU LİSTESİ

Google Keşfet kullanıcılarının en çok tıkladığı ve mobilde okuması en kolay olan ilçe bazlı sıcaklık ve uyarı listesi şu şekildedir:

Yazıhan: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 36°C . (Günün en sıcak ilçesi)

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Doğanyol: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 35°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Battalgazi: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 34°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Darende: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 34°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Kale: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 34°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Merkez: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 33°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 33°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Akçadağ: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 33°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Pütürge: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 33°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Hekimhan: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 32°C . (Kuzey rüzgarı zaman zaman kuvvetli esecek)

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Arapgir: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 31°C . (Kuzey rüzgarı zaman zaman kuvvetli esecek)

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Arguvan: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 31°C . (Kuzey rüzgarı zaman zaman kuvvetli esecek)

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Doğanşehir: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 31°C .

Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık . Kuluncak: Az bulutlu ve açık. Beklenen en yüksek sıcaklık 31°C.

ÇEVRE İLLERDE SON DURUM NE?

Malatya'yı etkileyen bu hava koridoru, çevre illerde de benzer bir seyir izliyor. Özellikle Bingöl genelinde, Elazığ ve Tunceli'nin ise doğu bölgelerinde rüzgarın hızı zaman zaman yaşamı olumsuz etkileyecek seviyeye ulaşabilir. Malatya'dan bu istikametlere doğru yola çıkacak olan vatandaşların hız sınırlarına ve araç kontrolüne dikkat etmesi öneriliyor.