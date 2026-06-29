Finans piyasalarındaki küresel dalgalanmalar ve ons altındaki önlenemeyen yükseliş, Malatya iç piyasasında taşları yerinden oynattı. Yatırımcısının her dönem "güvenli liman" olarak gördüğü sarı metal, haftanın ilk işlem gününde adeta şov yapıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin dolar gibi tarihi bir eşiği aşması, Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı fiyat ekranına doğrudan yansıdı.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL BARAJINI DEVİRDİ

Düğün hazırlığı yapan vatandaşların ve küçük birikimcinin ilk tercihi olan çeyrek altın, Malatya'da tarihi bir rekor kırarak çift haneli rakamlara ulaştı. Ekran Görüntüsü (2090).jpg isimli dosyada yer alan Malatya Kuyumcular Odası'nın 29 Haziran 2026 tarihli (Saat 08:03) resmi verilerine göre; kentte çeyrek altın alış fiyatı 9 bin 840 TL olarak belirlenirken, satış fiyatı ise ilk kez 10 bin 310 TL seviyesine yükseldi.

CUMHURİYET 2.5 YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Büyük ölçekli yatırımların ve yastık altı birikimlerin gözdesi olan ziynet altınlarında ise kelimenin tam anlamıyla "Altın Çağı" yaşanyor. Yeni güne rekorla başlayan Cumhuriyet 2.5 altın, Malatya sarraflarında 103 bin 100 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başlayarak tarihi bir kırılıma imza attı.

29 HAZİRAN 2026 MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan canlı piyasa rekor listesi şu şekilde şekillendi:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 70 TL — Satış 6 bin 300 TL

Alış 6 bin 70 TL — Satış 6 bin 300 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 5 bin 570 TL — Satış 6 bin 020 TL

Alış 5 bin 570 TL — Satış 6 bin 020 TL Ata Lira: Alış 40 bin 480 TL — Satış 42 bin 420 TL

Alış 40 bin 480 TL — Satış 42 bin 420 TL Yarım Altın: Alış 19 bin 680 TL — Satış 20 bin 620 TL

Alış 19 bin 680 TL — Satış 20 bin 620 TL Liralık Altın: Alış 39 bin 360 TL — Satış 41 bin 240 TL

Alış 39 bin 360 TL — Satış 41 bin 240 TL 14 Ayar Altın: Alış 3 bin 420 TL (Satış verisi girilmedi)

PİYASADA UZUN SOLUKLU BEKLENTİ NE YÖNDE?

Malatya'daki kuyumcular ve finans uzmanları, ons altındaki bu agresif yükseliş trendinin yerel piyasada alım-satım makas aralıklarını da dinamik tuttuğunu belirtiyor. Özellikle 24 ayar has altının gram fiyatının 6 bin 300 TL sınırına demirlemesi, elinde altını olan vatandaşlar için güçlü bir bozdurma fırsatı sunarken; düğün yapacaklar için piyasa takibini zorunlu kılıyor.

Malatya Kuyumcular Odası'nın tavsiye edilen canlı fiyat ekranı, gün içinde küresel verilere bağlı olarak anlık güncellenmeye devam edecek.