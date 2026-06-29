Malatya’da 30 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen ve Türkiye gündemine oturan aile katliamında yargı süreci tamamlandı. Yeşilyurt ilçesinde beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok, kayınpederi Şeref Çay ve kayınbiraderi Abdullah Çay’ı öldürüp, iki kadını da ağır yaralayan polis memuru Murat Baytok ile eşi Birsen Baytok’un cezaları kesinleşti. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın son duruşmasında sanıklara ceza yağdırırken, tutuksuz sanık için de flaş bir tutuklama kararı çıktı.

MALATYA YEŞİLYURT KATLİAMI NEDİR? (OLAYIN GEÇMİŞİ)

Kan donduran olay, 30 Temmuz 2024 tarihinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde meydana gelmişti. Polis memuru Murat Baytok, beylik tabancasını çekerek dehşet saçmıştı.

Olayda;

Annesi Gülhan Baytok (61),

Kayınpederi Şeref Çay (60),

Kayınbiraderi Abdullah Çay (34) hayatını kaybetmişti.

Aynı aileden Remziye Çay ile Kadriye Çay ise kurşunların hedefi olarak ağır yaralanmıştı.

47 SANİYELİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Murat Baytok ile tutuksuz yargılanan eşi Birsen Baytok, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Dava dosyasına giren 47 saniyelik bir güvenlik kamerası görüntüsü mahkeme heyeti tarafından izlendi. Görüntülerde ateş etme anı net olarak yer almasa da ardı ardına patlayan 3 el silah sesi net şekilde duyuldu. Sanık Murat Baytok iddiaları reddederek "Doğruları söylemiyorlar" diyerek beraatini talep etse de mahkeme heyeti somut delilleri göz önünde bulundurdu.

CEZAEVİNDEN GELEN TELEFON İDDİASI REDDEDİLDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ümit B., sanık Murat Baytok'un cezaevinden kendisini aradığını doğruladı. Ancak kamuoyunda iddia edilen, "Birsen sen git anneni babanı öldür, ben cezaevinde sana paşa gibi bakarım" şeklindeki skandal ifadelerin doğru olmadığını ve sanığın böyle bir şey söylemediğini iddia etti.

POLİS MEMURU MURAT BAYTOK’A "İNDİRİMSİZ" CEZA!

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat Baytok’a ceza yağdırdı. Sanık hakkında iyi hal ve takdiri indirim hükümleri kesinlikle uygulanmadı.

İşte Polis Memuru Murat Baytok'un Aldığı Cezalar:

Annesi Gülhan Baytok'u öldürmekten: 1 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Kayınpederi ve Kayınbiraderini öldürmekten: 2 Kez Müebbet Hapis

Remziye ve Kadriye Çay'ı yaralamaktan (Nitelikli Öldürmeye Teşebbüs): Toplam 30 Yıl Hapis cezası.

TUTUKSUZ YARGILANAN EŞİ DURUŞMADA TUTUKLANDI!

Davanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Murat Baytok'un tutuksuz yargılanan eşi Birsen Baytok hakkında verilen karar oldu. Mahkeme, Birsen Baytok'un kendi kayınvalidesinin (Gülhan Baytok) öldürülmesine yardım ettiğine hükmetti.

Önce üst soya karşı kasten öldürmeye yardım suçundan 16 yıl hapis cezası verilen Birsen Baytok’un cezası, tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 10 yıl hapis cezasına düşürüldü. Kararla birlikte tutuklanmasına hükmedilen Birsen Baytok, SEGBİS ekranı karşısında gözaltına alınarak doğrudan cezaevine gönderildi.