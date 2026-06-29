6 Şubat 2023 depremlerinde aldığı ağır hasar nedeniyle restorasyon sürecine alınan, Yeni Hamam Sokak’ta bulunan Çınarlı Cami'de, 7 Mart 2026 tarihinde meydana gelen çökme nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. Güvenlik ve güçlendirme planlarının revize edilmesinin ardından, tarihi eseri geleceğe taşıyacak yenileme çalışmaları tekrardan devam etmekte.

Malatya’nın merkezinde, Yeni Hamam Sokak’ta bulunan ve Çınarlı Camii kent hafızasında "Malatya’nın Ayasofyası" olarak nitelendirilebilecek özel bir konuma sahip. Tarihi cami 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerde ağır hasar almış ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı.

7 Mart 2026 tarihinde yürütülen yenileme çalışmaları esnasında ana gövdede ve duvarlarda meydana gelen beklenmedik çökme nedeniyle proje zorunlu olarak askıya alınmıştı.

Yapılan incelemeler ile zemin ve duvar güçlendirme planlarının yeniden yapılandırılmasının ardından restorasyon süreci yapının gövdesindeki risklerin giderilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte, durdurulan yenileme çalışmalarına yeniden başlandı. Gelinen son durumda asırlık taş duvarları korumak adına kurulan çelik taşıyıcı iskeletler görülmekte.