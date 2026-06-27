İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik ülke genelinde 24 ili kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli yakalanırken, zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi.

OPERASYONLARA BİN 25 EKİP VE 6 BİN 440 PERSONEL KATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre,

“24 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 412 kg Uyuşturucu Madde ile 367 bin 431 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 122’si tutuklandı. 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de desteğiyle yapılan çalışmalarda, sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca bin 025 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 440 personelin katılımıyla 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz”