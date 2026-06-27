Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla şehir içi ulaşımda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Okulların kapanmasını gerekçe göstererek Yaz Çalışma Çizelgesine geçileceğini ilan eden kurum, ulaşımdaki yoğunluğun sadece öğrencilerden ibaret olduğunu mu varsaydı?

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DİYE BAŞLADI, VATANDAŞI YOLDA BIRAKTI!

MOTAŞ, sosyal medya platformlarında yayımladığı duyuruda öğrencilere iyi dileklerde bulunurken, toplu taşımayı her gün zorunlu olarak kullanan emekçileri ise görmezden mi geldi? Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili öğrenciler, hepinize iyi tatiller dileriz. Sağlıklı, mutlu ve keyifli bir yaz geçirmenizi temenni ediyoruz. 29.06.2026 tarihinden itibaren araçlarımız Yaz Çalışma Çizelgesi’ne göre ulaşım hizmeti verecektir."

KAMU YARARI MI TASARRUF ÇELİŞKİSİ Mİ?

MOTAŞ’ın yayımladığı yeni karara göre tatil mesajı bazı vatandaşların eleştirilerine neden oldu. Vatandaşlar, şehirde her gün sabahın ilk ışıklarıyla yollara dökülen, fabrikalarda, ofislerde, şantiyelerde çalışan ve dükkanını açan binlerce işçi, memur ve esnafın olduğunu, bu durumun göz önüne alınması gerektiğini belirtiyor.

Bilindiği üzere yaz tarifesi demek; sefer sayılarının azaltılması, durakta bekleme sürelerinin uzaması ve zaten kavurucu olan Malatya sıcağında otobüslerin daha da hınca hınç dolması demek.

ÇALIŞANLAR VE VATANDAŞLAR MAĞDUR MU OLACAK?

İşe yetişme telaşındaki bir vatandaş, zaten kısıtlı olan zamanını duraklarda güneşin altında uzun süre otobüs bekleyerek mi harcayacak? Toplu taşıma bir kamu hizmeti midir, yoksa sadece okullar açıkken dönen bir çark mı?

Vatandaşlar, sabah-akşam işçi işe gidiş-dönüş saatlerinin mağduriyet yaratmayacak şekilde yeniden düzenlemesinin önemini vurguladı.