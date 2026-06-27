Malatya’nın doğal güzellikleriyle büyüleyen ilçesi Darende, son günlerde bilimsel bir keşif serüvenine dahil oluyor. Günpınar Vadisi Koruma Derneği koordinasyonunda ve Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyeleri tarafından yürütülen kapsamlı flora çalışmasının ikinci etabı başarıyla tamamlandı. 9-13 Haziran tarihleri arasında tam 19 farklı mahallede gerçekleştirilen yoğun saha incelemeleri, ilçenin biyolojik çeşitliliğini ve doğal mirasını bilimsel verileri kaydetti.

KİREÇTAŞI DAĞLARA VE VOLKANİK BAZALTLAR BİR ARADA BULUNUYOR

Araştırma ekibi, Ağılyazı'dan Günpınar'a kadar geniş bir coğrafyayı adım adım inceledi. Elde edilen bulgular, Darende'nin sadece bitki örtüsüyle değil, jeolojik zenginliğiyle de benzersiz bir merkez olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, 900 metreden başlayıp 2 bin metrenin üzerine çıkan rakımlarda; jips sahalarından kireçtaşı dağlara ve volkanik bazaltlara kadar uzanan farklı yapıların bir arada bulunduğunu tespit etti. Dar kanyonlar ve vadilerle şekillenen bu yapının, çok kısa mesafelerde değişen farklı habitatlar yaratarak bitki çeşitliliğine mükemmel bir zemin hazırladığı belirtildi.

ENDEMİK TÜRLER KEŞFEDİLDİ

Saha çalışmalarında araştırmacıların dikkatini en çok çeken detay ise keşfedilen endemik türler ve bitki yoğunluğu oldu. 2026 yılının yağışlı bahar aylarının etkisiyle bozkır bitkilerinin en canlı dönemine tanıklık eden ekip; baklagiller, ballıbabagiller, papatyagiller, lahanagiller ve hodangiller familyalarına ait türlerin yoğunluğunu fotoğraflayarak arşivledi. Özellikle bazı bölgelerde çok sayıda geven türünün bir arada bulunmasının, bu alanların önemli gen merkezleri olabileceğine işaret ettiği ifade edildi. Jipsli sahalardaki endemik tür zenginliği ise Darende'nin bilimsel değerini bir kat daha yükseltti.

TAM KAPSAMLI FLORA ENVANTERİ RESMEN ORTAYA ÇIKARILMIŞ OLACAK

Geniş çaplı araştırmada toplanan paha biçilemez bitki örnekleri ve saha kayıtları, önümüzdeki süreçte tür teşhislerinin netleşmesi için uzman akademisyenler tarafından değerlendirilmeye alınacak. Çalışmanın 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan üçüncü ve son etabının ardından, Darende’nin tam kapsamlı flora envanteri resmen ortaya çıkarılmış olacak.

DOĞAL MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Projenin yürütülmesi sürecinde Darende Kaymakamlığı koordinasyonunda; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik ve lojistik desteği sağladığı söylendi. Mahalle muhtarlarının da yakından destek verdiği çalışma, bölgenin ekoturizm potansiyelini canlandırmayı hedefliyor.

MALATYA'NIN DOĞAL MİRASININ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI BEKLENİYOR

“İnsan yaşadığı mekânın farkına vardığında, mekân anlam kazanır” vizyonuyla yürütülen bu projenin, hem ulusal ölçekte doğa turizmine katkı sağlaması hem de Malatya'nın doğal mirasının güvenle gelecek kuşaklara aktarılması bekleniyor.