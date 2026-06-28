Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen acı olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Evinde hareketsiz halde bulunan 44 yaşındaki şahsın hayatını kaybetmesiyle ilgili emniyet güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat yürütülüyor.

TARTIŞMANIN ARDINDAN GÖRÜNTÜLÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

İddiaya göre, Bostanbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde eşiyle tartışma yaşayan 44 yaşındaki şahıs, karısının evden ayrılmasının ardından yalnız kaldı. Daha sonra yakınlarıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştiren şahsın, yaşamına son vereceğini söylediği ileri sürüldü. Durumun hızla yetkililere bildirilmesi üzerine, belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ADRESE GİRDİĞİNDE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbarın ardından zaman kaybetmeden olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri, ikamete girdiklerinde 44 yaşındaki şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, talihsiz kişinin hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin adreste gerçekleştirdiği detaylı inceleme ve çalışmaların ardından, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bostanbaşı Mahallesi'ni derinden sarsan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.