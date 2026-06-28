Malatya yerel istihdam kulvarında heyecan yaratan yeni belediye personeli alım ilanları resmiyet kazandı. İŞKUR’un kamu işçisi alımı kategorisinde yayımlanan güncel formlara göre, kent genelindeki iki farklı ilçe belediyesinin iştirak şirketi bünyesine daimi ve geçici statüde personeller dahil edilecek.

Ancak ilanlardan bir tanesinde başvuru süresinin bitimine ve mülakat saatine sadece saatler kalması, adayların evraklarını hızla hazırlamasını gerektiriyor. İşte ilçe ilçe, kadro kadro Malatya belediye iş ilanlarının merak edilen tüm detayları:

KALE BELEDİYESİ İLANINDA ZAMANLA YARIŞ HEM SON GÜN HEM MÜLAKAT!

Malatya Kale Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kale Belediyesi İzollu Ticaret Ltd. Şti., geçici statüde (6 ay süreli) istihdam edilmek üzere 1 adet Kepçe Operatörü (Bay) alımı yapacağını duyurdu.

Bu ilanın en kritik noktası ise zamanlama olarak öne çıkıyor. Başvuruları 26.06.2026 tarihinde başlayan ilanda son viraja girildi ve başvurular 30.06.2026 saat 17:00 itibarıyla tamamen kapanacak. Üstelik ilana başvuracak adayların doğrudan 30 Haziran Salı günü saat 10:00'da Kale Belediye Binasında gerçekleştirilecek olan mülakata katılması gerekiyor.

Aranan Özel Şartlar: Adayların Kale ilçesi sınırlarında en az 5 yıl ikamet ediyor olması ve G Sınıfı Ehliyete sahip olması gerekiyor.

Adayların Kale ilçesi sınırlarında ve sahip olması gerekiyor. Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Kimlik fotokopisi, Özgeçmiş (CV), Adli Sicil Kaydı ve Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi.

PÜTÜRGE BELEDİYESİ İŞTİRAKİNDEN REFAH SAĞLAYACAK 8 DAİMİ KADRO

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ise daha uzun soluklu ve güvenceli bir istihdam kapısı aralanıyor. Pütürge Belediyesi bünyesindeki Püraş İmar İnşaat Gıda Turizm Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti., toplamda 8 personeli daimi (ömürlük) olarak işe alacağını ilan etti. Bu ilanlar için başvuru süreci 05.07.2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından mülakatlar 06.07.2026 saat 10:00'da Pütürge Belediyesi’nde icra edilecek.

Pütürge'deki iki farklı meslek grubunun aradığı kriterler ise şu şekilde şekillendi:

1. KAZICI VE YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ ALIMI (4 KİŞİ- DAİMİ)

Aranan Kriterler: En az ortaokul mezunu olmak, silindir ve ekskavatör kullanabilen operatör ehliyetine sahip olmak, iş makinesi kullanımı konusunda deneyimli olmak ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek. Kadroda en az 2 yıl deneyim süresi şartı aranıyor.

En az ortaokul mezunu olmak, silindir ve ekskavatör kullanabilen operatör ehliyetine sahip olmak, iş makinesi kullanımı konusunda deneyimli olmak ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek. Kadroda en az 2 yıl deneyim süresi şartı aranıyor. İstenen Belgeler: Ehliyet fotokopisi ve Sabıka Kaydı.

2. KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI (4 KİŞİ- DAİMİ)

Aranan Kriterler: En az ortaokul mezunu olmak, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, SRC ve Psikoteknik belgelerini taşımak, vardiyalı çalışma şartlarına uyum sağlamak ve sabıka kaydı bulunmamak. Bu kadro için de en az 2 yıl deneyim süresi zorunluluğu mevcut.

En az ortaokul mezunu olmak, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, SRC ve Psikoteknik belgelerini taşımak, vardiyalı çalışma şartlarına uyum sağlamak ve sabıka kaydı bulunmamak. Bu kadro için de en az 2 yıl deneyim süresi zorunluluğu mevcut. İstenen Belgeler: Ehliyet fotokopisi ve Sabıka Kaydı.

Malatya’daki bu yerel istihdam fırsatlarını kaçırmak istemeyen ve belirtilen şartları eksiksiz taşıyan adayların, ilgili belediye iştiraklerinin başvuru adreslerine evraklarıyla birlikte süresi içinde müracaat etmeleri büyük önem taşıyor.